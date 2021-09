Santpedor es dotarà d'un pla d’accessibilitat a la via pública i als edificis públics del municipi amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat als entorns urbans i eliminar de forma progressiva les barreres arquitectòniques. Es tracta d’una subvenció que l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona a través del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020, i ara el Consistori n’ha rebut l’acceptació verificada per part de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.

Aquest treball, que encarregarà la Diputació de Barcelona, tindrà com a objectiu inventariar i identificar barreres arquitectòniques, pressupostar-ne la seva eliminació i marcar un pla d’etapes de manera racional i planificada. El Pla s’orientarà a les millores de cara a l’autonomia personal dels col·lectius de persones amb discapacitat i també preveurà una millora en qualitat de vida d’altres col·lectius, especialment la gent gran.

El regidor de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Santpedor, Albert Espinalt, assegura que “és un projecte que perseguim de fa molt temps. Els vilatans i vilatanes de Santpedor en sortiran beneficiats ja que s’establiran les bases per la supressió de barreres arquitectòniques a tot l’espai públic i als equipaments municipals d’una manera endreçada i programada. Sens dubte serà un document executiu que ens servirà per planificar els treballs de forma gradual i efectiva”.

L’estudi, a més, donarà compliment a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat a la via pública i donarà resposta a les necessitats de mobilitat al conjunt de la població tant a la via pública com els equipaments públics.