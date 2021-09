Fem Poble, formació que és a l’oposició a l’Ajuntament de Sallent, considera que la Generalitat està fent un vestit a mida per afavorir les necessitats de l’empresa ICL amb la modificació que té en marxa del Pla Director de la Mineria, que obriria la porta a fer viable el projecte d’instal·lar un camp fotovoltaic al vessant sud del runam del Cogulló.

Aquesta formació parteix de la base i la constatació «que el runam està sentenciat, que per mandat judicial ha de desaparèixer, i no pot passar que cap acció faci que s’alenteixi la restauració que ha ordenat un jutge», exposa el regidor Guillem Cabra, que subratlla que «el procés de restauració, de fet ja hauria hagut de començar, però estem al 2021 i no se n’ha tret res. I aquesta és la nostra premissa bàsica inicial».

L’altra, sosté Fem Poble, «és la defensa del pla urbanístic que tenim a Sallent, del qual ens hem de sentir orgullosos, perquè limita les instal·lacions d’energies renovables, de les quals en som ferms defensors, allà on té sentit i de la manera que creiem que s’ha de fer: en instal·lacions de menys de mitja hectàrea d’extensió i en que el propietari del parc sigui el mateix propietari de l’espai».

Guillem Cabra destaca que quan es va fer públic l’informe desfavorable de la Ponència d’Energies Renovables de la Generalitat en relació amb aquest projecte, «ens en vam alegrar perquè trobàvem que generava molts interrogants», sobretot el fet que «pot comprometre la restauració del runam, ja que nosaltres no ens creiem que sigui un projecte amb una vida de 15 anys, sinó que perquè siguin rendibles es parla de 25 o 30».

Per aquest motiu, el portaveu de Fem Poble afirma que, «tot i que no ens sorprèn, perquè no és la primera vegada, lamentem que un cop més la Generalitat, a petició d’una empresa privada, i en aquest cas d’ICL, com ha fet moltes vegades, posi la catifa vermella per canviar la legislació ad hoc perquè les voluntats i les necessitats d’una empresa privada passin per davant, en aquest cas, d’una sentència judicial, del POUM de Sallent, i de la voluntat del poble de Sallent, a qui no se li ha demanat què en pensa».

La formació de l’oposició també es mostra crítica amb l’equip de govern local (ERC), de qui diu que «fa mesos que de manera opaca treballa en aquesta mateixa línia, perquè sabien que s’estava fent aquesta modificació a mida i no n’ha fet partícip ni l’oposició ni la ciutadania». En aquesta línia, Guillem Cabra subratlla que els preocupa que un govern d’esquerres «passi de puntetes davant un projecte d’aquesta envergadura i que a més a més està relacionat amb la mineria. Aquella empresa que durant anys ha contaminat el nostre territori, que ha tancat sobtadament la mina, que ha portat coses bones, però que també ha tingut molts impactes negatius. I, a més, és precisament en relació a les muntanyes de residus, del màxim exponent de les males praxis, que canviem les normatives urbanístiques perquè l’empresa pugui continuar traient beneficiï d’allò que és el resultat de la seva mala gestió, de la contaminació que han deixat al nostre poble. Ens sembla un model caduc, que no s’ajusta a les necessitats del moment».

Cabra assegura que Fem Poble «estem totalment a favor» de la implantació de les energies renovables, «però no d’aquesta manera». En aquest sentit, exposa que si al final es donessin tots els condicionants perquè «sense afectar la restauració de la muntanya», aquest projecte al Cogulló acabi prosperant, la instal·lació «hauria de ser pública».

El regidor sallentí ha recordat que el Govern està impulsant una empresa energètica pública, «i fem una crida a la Generalitat i a l’Ajuntament de Sallent per treballar perquè si aquest camp fotovoltaic al runam del Cogulló tira endavant, sigui el primer de l’empresa energètica pública. En cap cas acceptem que sigui una empresa privada la que es beneficiï de la generació d’aquesta energia. Perquè a més és la manera de demostrar des de l’administració que es vol fer realment un canvi de model que ens doti de sobirania energètica, i a la vegada permeti que l’administració pública pugui planificar la producció i distribució d’energia i regular els preus».

Al govern de Sallent també li reclama que faci valer el POUM, «que expliquin cada pas que es faci i que ho sotmetin a una consulta ciutadana».