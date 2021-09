El ple de l’Ajuntament de Navàs ha aprovat la modificació del cartipàs municipal després del relleu a l’alcaldia, que es va fer efectiu aquest dissabte passat. La corporació ha aprovat les delegacions de les noves regidories, els sous i retribucions i els nous portaveus dels grups municipals, un pas indispensable després del nomenament del nou alcalde, Genís Rovira (CUP), que ha rellevat a Salvador Busquets (ERC) en virtut del pacte de govern. Busquets és ara el primer tinent d’alcalde i regidor delegat de Personal, Residència i Serveis Municipals de Navàs.

Amb la nova composició la Junta de Govern estarà formada per Genís Rovira, Uriel Montesinos, Salvador Busquets, Helga Iglesias i Carles Estrada. Quant a les tinències d’alcaldia, la primera estarà en mans de Busquets, la segona és per a Helga Iglesias i Carles Estrada serà el tercer tinent d’alcalde. Pel que fa els nous portaveus dels grups municipals, la de la CUP serà Marina Potrony, el d’ERC Salvador Busquets, el del PSC Marcel Sibila i Katy Puig serà la de Junts per Navàs.

Respecte a les retribucions i dedicacions, que es van aprovar per 9 vots a favor (CUP i ERC) i 3 abstencions (PSC i JxN), hi haurà tres dedicacions exclusives, la de l’alcalde, Genís Rovira, amb un sou brut anual de 34.000 euros, la del primer tinent d’alcalde, Salvador Busquets, amb 28.000 euros, i la d’Uriel Montesinos, amb 24.000.

En dedicació parcial del 46,55% hi haurà els regidors Imma Colldeforns, Marina Potrony, Marta Manubens i Lluís Puig, que tindran una retribució de 10.800 euros bruts anuals. La resta de regidors de la corporació rebran la remuneració per assistències al ple (160€) i, en el cas dels del govern, també per junta de govern local (200€).

En el ple ordinari, que es va celebrar aquest dilluns al vespre i que va ser el primer presidit per Genís Rovira, també es va donar compte de la renúncia de la regidora de la CUP Anna Rubio per motius familiars. Per aquest motiu, mentre segueixi vacant la seva regidoria, assumirà les seves àrees Genís Rovira en condició d’alcalde i les sumarà a les regidories de Comunicació, Organització i Noves Tecnologies que ja ocupava. En el mateix ple municipal es va donar compte de la liquidació del pressupost municipal del 2020.