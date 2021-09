Més de seixanta persones van participar aquest dilluns a la trobada entre productors locals i cuiners del Bages, celebrada al Mas de la Sala, a Sallent. La jornada, organitzada per Bages Impuls i Proper, va comptar amb la col·laboració dels xefs Benvingut Aligué i Jordi Llobet, que van preparar els tastos dels productes.

La jornada, programada com a presentació de la guia Bages Proper, que editaran conjuntament Edicions Parcir i Proper, tenia l’objectiu d’afavorir el contacte entre els pagesos i productors locals, per una banda, i els professionals de la restauració, per una altra. L’acte va ser presentat per Pep Garcia, gestor cultural.

La sessió partia de la premissa que el tret distintiu del Bages, pel que fa a productes agroalimentaris, és que té una gran riquesa i una gran varietat, que hi ha molts projectes nous i altres de no tan innovadors però que són poc coneguts, i que els restauradors poden jugar un paper molt important en el reconeixement del valor d’aquests productes, incloent-los i visibilitzant-los en els seus menús i les seves cartes.

Aquesta trobada entre productors i cuiners també volia servir de presentació d’un producte editorial en què estan treballant, conjuntament, Edicions Parcir i Proper. Serà una guia que recollirà tots els productes i productors locals del Bages, que es preveu tenir enllestida a final d’any, i que, segons els seus editors, «donarà una imatge de conjunt molt potent, perquè tenim gent que està fent molt bona feina, cadascú en el seu camp».

A part dels vins, que amb la DO Pla de Bages segurament són el producte bagenc que gaudeixen de més bon prestigi, la guia Bages Proper recollirà la rica diversitat de la comarca: verdures i llegums, carns, embotits, formatges, cerveses, fleques i pastisseries, comerços especialitzats, restaurants i activitats agroturístiques.