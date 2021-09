Avinyó va ser l’escenari de la primera actuació dels Tirallongues de Manresa fora de casa, en motiu de la Festa Major. En aquesta ocasió tornava a ser una jornada especial pels castellers i castelleres. Durant la setmana, la colla va rebre el comunicat de la coordinadora de castells anunciant que, per part del Procicat, s’augmentava el nombre de castellers i castelleres en 160 persones per els assajos i actuacions. Fins llavors, només podien assajar i actuar en grups bombolla de 25 persones. Per tant, va permetre plantejar una actuació amb més efectius i amb condicions més habituals d’abans de la pandèmia.

L’actuació es va iniciar amb un pilar de 4 d’entrada. Els de la camisa ratllava van descarregar el primer 3 de 6 de la temporada amb un castell molt sòlid i molt segur en tot moment. També, els manresans van exhibir un 3 de 5 amb agulla net i un 4 de 5 net. L’acte va finalitzar amb un pilar de sortida de 4.

La canalla també va tenir el paper protagonista exhibint un seguit de pilars conjunts de 2.

Un dels moments més emotius durant la jornada va ser quan la colla va fer l’entrega de camises al castellers nous que han ingressat a la colla. En concret es van entregar camises a 7 adults i a un infant.

La colla es mostrava molt emocionada i molt satisfeta de poder recuperar els castells de 6 pisos pràcticament després de més de dos anys, i també, molt esperançats de poder tornar a mostrar castells de set pisos properament. Els Tirallongues ja han reestructurat els assajos adaptant-los a les noves mesures restrictives del Procicat per tal de poder recuperar la forma i el nivell com més aviat millor.