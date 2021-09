"Aquesta detenció entra dins del joc de l'Estat Espanyol: fer soroll per a no res". Joan Carles Lluch, alcalde de Rajadell, va arribar divendres a la nit a l'Alguer, convidat per l'Ajuntament com a màxim representant de Rajadell, ja que el grup de bastoners del municipi participa el cap de setmana al festival Adifolk que se celebra a l'Alguer. La detenció de Carles Puigdemont ha alterat l'estat d'ànim dels participants a la trobada, però des del primer moment "vaig tenir el presentiment que la detenció no aniria a més". Per a Lluch és un episodi més d'"un joc del gat i la rata".

Lluch (Junt x Rajadell), que aclareix que està en política per qüestions absolutament municipals, indica que el que voldria personalment és un final del conflicte amb l'Estat a través "d'una consulta i un resultat que fos reconegut per tothom". "És el més democràtic", afirma.

Lluch, tot i l'alteració emotiva de la delegació catalana amb la detenció de Puigdemont, ahir estava tranquil perquè tot el grup de bastoners del seu municipi estava a l'Alguer, havien viatjat bé, i disposats a participar en les cercaviles i ballades que tenien programades en la mostra. Ahit al vespre, Lluch va ser una de les persones que va acudir al teatre Cívic de l'Alguer per prendre part en la recepció, que es va endarrerir, però que finalment va poder comptar amb la presència de Carles Puigdemont.

Una de les balladores dels Bastoners de Rajadell és Nèlia Rincón, regidora també, que forma part de la delegació d'una vintena llarga de veïns de Rajadell que són a la ciutat sarda. Nèlia Rincón, que va viatjar en el vaixell de la delegació catalana desplaçada a l'Alguer per mostrar el folklore i la cultura catalana (entre 800 i 1000 persones), ha explicat que les primeres hores, des del divendres a la nit, "hi ha hagut neguit a l'expedició". "M'ha quedat una mala sensació, perquè fins a cert punt, la mateixa difusió que hem fet els participants de la presència del president Carles Puigdemont a l'aplec pot haver alertat la justícia i la policia espanyola, i fins a cert punt ens podem sentir responsables de la detenció", explica Rincón. A banda dels nervis per la detenció, el grup de Rajadell ha pogut seguir la programació dels actes com estava més o menys previst, llevat de la recepció, que ha adaptat l'horari per poder comptar amb la presència de Puigdemont.

Un nombrós grup de Manresa també és a l'Alguer aquest cap de setmana: els ballardors de l'Esbart Cor de Catalunya. Avel·lí Clarena, president de l'entitat, destaca que a l'expedició catalana "hi ha molt jovent i de la mateixa manera que hi va haver neguit quan es va saber per xarxes, aquest divendres a la tarda hi havia un ambient de festa". Clarena estava centrat en les diverses actuacions previstes per al seu esbart. A la trobada de l'Adifolk també hi ha l'esbart Som riu d'Or.

La música de la Catalunya central també és present a l'Alguer. El grup Aigubarreig, de música folk i tradicional ballable, està integrada per músics d'Artés, Santa Maria d'Oló, Cabrianes i Terrassa, on viu la cantant originària de Sibèria, Oyuna Baturova. Han viatjat a l'Alguer, Francesc X Riera, Xerina, (gralla, tarota, flautes i flabiol), Jaume Reig (baix), Aleix Serra (percussió), Josep Noguera (guitarra) i Jofre Noguera (bateria). Josep Noguera ha explicat que aquest divendres al matí "hi ha hagut gent molt alterada per les notícies que anava coneixent a través de les xarxes socials". Durant una bona part del viatge de Barcelona a l'Alguer en vaixell (12 hores), els membres de l'expedició catalana no van tenir notícies per manca de connectivitat. Noguera destaca que la trobada "és un acte de suport a la cultura catalana" i "és evident que notícies com la detenció de Puigdemont alteren. Aiguabarreig també actuarà en tres sardanoves, amb el també músic bagenc, Santi Arisa, en una actuació prevista per diumenge. Per Noguera, és important, també "el valor simbòlic que té l'Alguer com a ciutat italiana que manté l'ús de la llengua catalana".