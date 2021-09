Una trentena de veïns es van concentrar ahir al davant de l’Ajuntament d’Artés, mentre se celebrava el ple municipal, per mostrar el malestar que els genera un grup d’okupes del poble, que resideixen en uns blocs situats a la corba de la carretera de Prats i el carrer Fussimanya. Durant la protesta, van assenyalar que l’incivisme s’ha accentuat les darreres setmanes en aquesta zona del municipi i van denunciar les baralles, la brutícia i el tràfic de drogues amb què han de conviure. Amb l’objectiu de fer-hi front, ahir es van concentrar per fer pressió al govern local i reclamar accions per aturar la delinqüència de què asseguren ser testimonis.

«Des de fa setmanes, ens llevem amb molta brutícia a la vorera, i no només això, sinó que presenciem crits, baralles i venda de drogues en plena llum del dia», lamentava una de les veïnes de la carretera de Prats, Iuliana Andrea, que sostenia una pancarta amb el missatge: «Fora okupes. Volem viure en pau». Malgrat el lema del cartell, assegurava que «l’objectiu de la protesta no és fer fora als okupes, sinó acabar amb l’incivisme que alguns provoquen». La majoria de veïns van acudir a la convocatòria de 2/4 de 9 del vespre amb megàfons per fer sentir les seves veus a l’interior de l’edifici consistorial, on se celebrava el ple municipal.

Les reivindicacions de la protesta van arribar a la sala de plens, des d’on es va tancar una de les finestres per on entrava el soroll. Mentrestant, al davant de la porta del consistori, una de les manifestants, Marta Domènech, posava en relleu que el malestar a la zona s’ha agreujat d’ençà que Endesa va tallar el subministrament elèctric a la cinquantena de famílies que viuen de forma il·legal els blocs de la carretera de Prats. «Des que s’han quedat sense llum, la tensió ha incrementat molt», comentava Domènech. La veïna té la impressió que algunes de les famílies que feia anys que residien en aquests blocs han marxat, «mentre que s’han instal·lat nous veïns que provoquen més problemes».

En aquest sentit, els veïns concentrats explicaven que fa pocs dies es van quedar sense llum durant una hora «perquè alguns dels okupes van tornar a intentar punxar la llum i van malmetre el sistema», denunciava Andrea. També afirmava que el senyal de la televisió de moltes cases també es va veure afectat. Per aquest motiu, demanaven al govern municipal que els desperfectes causats a la xarxa elèctrica no es financin a través dels impostos dels veïns.

La majoria expressaven que se senten poc escoltats per part de l’administració. «El de l’incivisme és un problema que arrosseguem des de fa anys i ara s’ha magnificat per culpa de la inacció del govern local», destacava Domènech. Amb tot, comentaven que aquesta setmana es van reunir amb l’Ajuntament, «però no es va definir cap acció concreta per evitar el clima d’inseguretat que es respira al nostre entorn», apuntava Andrea.

Els manifestants afegien que hi ha molta més gent afectada de la que ahir es va presentar a la protesta. En aquest sentit, demanaven «més suport» a la gent del poble per «aturar la delinqüència». Els que sí que van participar en la convocatòria van ser alguns membres de Manresa Segura, una plataforma ciutadana que s’ha creat per reforçar la vigilància als carrers davant la percepció d’inseguretat.