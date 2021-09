La mort d'una conductora fa dues setmanes en un accident a Monistrol de Montserrat ha portat de nou a la plataforma No Més Morts a la C-55 a fer un tall de carretera aquest dissabte a la tarda. Els responsables de l'entitat han apujat el to de la protesta en complir-se deu anys de la seva creació i veure que les reivindicacions han caigut en un sac foradat.

Els concentrats, prop d'un centenar, han mantingut la carretera tallada durant mitja hora i això ha provocat cues a la carretera. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), hi ha hagut dos quilòmetres de retencions en sentit sud i un quilòmetre en sentit nord. De fet, els cotxes que circulaven per la carretera connecta Monistrol amb el monestir de Montserrat també estaven parats i hi ha hagut un quilòmetre de cues.

⚫ La C-55 i la BP-1121 estan tallades a Monistrol de Montserrat ↔ en tots dos sentits per una #manifestació #precaució pic.twitter.com/msvsezoMOB — Trànsit (@transit) 25 de septiembre de 2021

En el tall van assistir les dues germanes de la manresana de 25 anys que va perdre la vida el dia 11 de setembre. Una d'elles va intervenir en l'acte, visiblement afectada, i va demanar millores a la infraestructura, tot lamentant que la seva germana encara «tenia tota la vida per endavant». De fet, en l'acte de record i protesta d'aquest dissabte no només s'ha homenatjat la darrera víctima mortal sinó també la penúltima, una noia de 26 anys veïna del Vendrell que va morir en un accident en el tram d'Abrera de la mateixa carretera el 10 d'octubre del 2020.

La plataforma no l'ha pogut homenatjar fins ara per les restriccions anticovid. L'altra ocupant del vehicle, una noia de Palma de Mallorca, ha vingut expressament per assistir al tall de carretera i també ha lamentat la falta d'inversions per millorar-hi la seguretat viària. Arran de l'accident, la dona va estar hospitalitzada a l'UCI quatre setmanes i va necessitar una cadira de rodes cinc mesos.

L'acte de protesta també ha estat organitzat per la Federació de Barris de Manresa i el seu president, Toni Erro, ha estat l'encarregat de llegir el manifest. «En altres comarques els seus representants polítics locals i comarcals lluiten pel seu territori, però sembla que això no passa en els llocs on transita la C-55», va afirmar. També hi va haver un minut de silenci en record a les víctimes mortals.

En declaracions als mitjans, Fina Casals de la Plataforma No + Morts a la C-55, ha denunciat que "hi ha un o dos accidents cada dia" i que "hi ha ferits constantment", però que no en queda constància perquè només s'informa dels sinistres mortals. Concretament, ha detallat que el 2019, tot i les restriccions de mobilitat, 117 persones van resultar ferides en aquesta carretera. A més, ha recordat que els veïns de la zona reclamen el desdoblament d'aquesta via des de fa 25 anys i ha assegurat que n'estan molt "farts" d'aquesta situació. Casals també ha criticat que s'aboquen molts diners en "modificar l'autopista" i en convertir la C-55 en "una autèntica ratera". "Posant més mitgera i estrenyent cada vegada més la via ens tracten com a rates", ha reblat tot assegurant que això fa que el trànsit cada vegada sigui més lent i que sovint no puguin passar els serveis d'emergències com les ambulàncies o els bombers.

Casals també ha aprofitat els micròfons dels mitjans per criticar la mala connexió de transport públic que hi ha al territori i que el tren "no és una alternativa" perquè va tan lent com l'any en què es va inaugurar, el 1859.