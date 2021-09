Santpedor gaudirà aquest cap de setmana de la majoria dels actes programats per a la 31a Fira de Sant Miquel, que recupera el format tradicional després que l’any passat n’hagués de fer una versió molt reduïda per la pandèmia.

Avui és previst que hi hagi el campionat de petanca inclusiva, una caminada per conèixer el Geoparc de la Catalunya Central a Santpedor, una trobada de colles geganteres i una mostra de foc a càrrec dels Bous de Foc. El plat fort serà demà amb la Fira de Productes Naturals i Ecològics i el concurs de músics i artistes al carrer, que tindrà lloc de 10 del matí a 8 del vespre pels carrers i places del barri antic. Durant el matí hi haurà trobada de puntaires de Santpedor, mostra castellera amb els castellers de Santpedor i exposició de fotos històriques de Cal Jorba a l’Ateneu Popular Ca la Teia. A la tarda, mostra de balls country a càrrec de l’Associació de country de Santpedor.

Per als més xics hi ha programades diumenge al matí tres sessions de contacontes al pàrquing de Cal Llovet i, a la tarda, un espectacle d’animació a càrrec de Lluís Atcher. També diumenge hi ha programada l’obra de teatre La lleugeresa i altres contes, d’Aida Oset. Avui al vespre i diumenge durant tot el dia es podrà gaudir de foodtrucks i música en directe al pàrquing de Cal Llovet i de la Taverna Popular de la Fira a la plaça Catalunya. També es podrà gaudir del menú de fira a alguns dels restaurants del poble, la tradicional cabra estofada però adaptada a la cuina d’avui.