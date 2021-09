El clam contra els botellots que es produeixen al polígon d’Artés va arribar dijous a la nit al ple municipal. Una desena d’empresaris de la zona van intervenir en el torn de precs i preguntes per reclamar «més contundència» per part de l’Ajuntament a l’hora d’evitar les trobades nocturnes per beure alcohol que, des del començament de l’estiu, han generat brutícia, destrosses a les empreses i, fins i tot, una agressió que va tenir lloc durant la festa major del poble. Per la seva part, l’equip de govern va aprovar, durant el ple, un manifest per condemnar l’incivisme i, alhora, va assegurar que es buscaran estratègies per protegir un espai que acull més de seixanta empreses.

El president de l’Associació d’Empresaris del Polígon d’Artés (AEPA), Xavier Gual, explica que «la zona industrial s’ha deteriorat amb grafits i guixades a diferents parets i part de l’enllumenat públic malmès». Al mateix temps, apunta que ha crescut la sensació d’inseguretat, sobretot des que es va produir l’agressió de la matinada del 5 de setembre, «quan un jove va resultar ferit perquè li van trencar una ampolla de vidre a l’esquena, en un botellot amb 500 persones». Amb tot, destaca que «moltes treballadores del polígon que treballaven a la nit han demanat un canvi de torn».

Durant els darrers dies, els industrials de la zona no han detectat tant moviment nocturn com a les nits d’estiu. «El mal temps, sumat al reforç dels controls per part de la Policia Local i a les tanques que el consistori va instal·lar a l’accés del polígon, potser han ajudat a dissipar les festes», assenyala Gual. No obstant això, destaca que «els botellots, encara que no apleguin tanta gent, resisteixen a la zona». Les deixalles que continuen trobant-se dilluns a matí a les voreres en són una prova. De fet, durant el ple municipal, van presentar-se amb una caixa de cartró plena de llaunes recollides del polígon «per denunciar la brutícia que degrada l’espai», remarca Gual.

En aquest sentit, els empresaris van alçar la veu durant l’últim ple per reclamar mesures concretes i evitar que la situació es cronifiqui. Principalment, consideren que cal impulsar mesures estructurals, com ara la instal·lació de pilones per dificultar l’accés al polígon o l’augment de la vigilància policial a la zona. De fet, els empresaris estudien la contractació de vigilància privada. Gual lamenta el fet que «els botellots als polígons es considerin un mal menor» i que no s’actuï amb prou eficàcia per part dels dispositius policials.

Un manifest de condemna

L’equip de govern d’Artés va aprovar per unanimitat durant el ple de dijous passat un manifest en què condemna «les situacions viscudes al polígon d’Artés» i, alhora, es compromet «a seguir treballant per millorar la seguretat de l’espai públic». En aquesta línia, també posa de manifest que, des de l’agressió que es va produir el 5 de setembre, «s’ha vetllat per tancar el polígon amb senyalització que en prohibeix l’entrada i s’ha incrementat la vigilància policial, i així ho seguirem fent el temps que calgui».

En el document, el consistori també exposa diferents mesures que s’estan estudiant com a possibles estratègies per aturar els botellots. La instal·lació de pilones, el seguiment de l’organització de les trobades a partir de les xarxes socials o el reforç de neteja a la zona en són alguns exemples.