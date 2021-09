La Fira de Sant Miquel ha viscut aquest diumenge el plat fort amb unes noranta parades al barri antic de Santpedor, on l’afluència de gent ha estat molt notòria. Segons el regidor de Cultura, Agustí Comas, «estem molt contents, la fira d’enguany ha pogut recuperar el format tradicional, amb alguns canvis per adaptar-nos a les mesures vigents, i ha estat un èxit».

El bon temps ha estat un esquer perquè veïns de Santpedor, del Bages i d’altres punts de Catalunya fessin cap a la fira de Santpedor. Al migdia els carrers i places del centre del poble eren plens de famílies i parelles que passejaven atrets per les parades de productes artesans, naturals i ecològics. N’hi havia d’alimentació (formatges, coques, embotits, mel, llaminadures, olives...), de cosmètica natural, bijuteria, roba, complements... I també tenien el seu espai les entitats del poble.

El vessant gastronòmic i l’artístic també han estat presents a la fira. D’una banda, no hi faltaven food trucks, taverna i menús de fira. I, d’altra banda, no només hi havia músics que amenitzaven la fira, sinó que el ventall de propostes culturals era ampli: mostra castellera, trobada de puntaires, balls country, sessions de contacontes, animació infantil, teatre i exposició de fotos històriques.

La jornada d'aquest diumenge ha tancat una Fira de Sant Miquel que ha programat actes durant tota una setmana amb bona resposta de públic.