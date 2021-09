L’Equip d’Atenció Primària Navàs-Balsareny, de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, ofereix activitats formatives d’alfabetització digital per fomentar les habilitats tecnològiques i disminuir així la bretxa digital. Els cursos es dirigeixen majoritàriament a persones més grans de 50 anys, tot i que pot accedir-hi tothom qui ho necessiti.

Fins ara, l’equip ha format més de 300 persones en un projecte d’alfabetització digital que va començar el 2019. Les persones que ho requereixen pacten una trobada presencial amb un professional d’atenció a la ciutadania de l’equip, que durant la sessió forma l’usuari o usuària perquè sàpiga accedir a La Meva Salut, descarregar-se l’app i entendre el funcionament de la pàgina web, entre altres aspectes.

La responsable d’Atenció a la Ciutadania de l’EAP, Carme Sitja, destaca que «continuarem fent aquestes activitats formatives tot el temps que sigui necessari i sempre que els usuaris ho demanin. Actualment hem aconseguit que una part important de la població ja conegui i utilitzi La Meva Salut, però encara ens queda camí per recórrer». Les formacions també s’han fet per al personal i l’alumnat d’estudis de grau mitjà i per a grups de persones més grans de 65 anys.