El tanatori de Balsareny ha acollit aquest dimecres un sentit acte d'homenatge a Jordi Comellas, primer director de Regió7, que va morir dimarts perquè no va poder superar un càncer detectat fa pocs mesos. L'espai mèmora ha quedat petit per acollir la família i els amics, molts companys del periodista balserenyenc, en un acte ple d'emotivitat i records que es va obrir amb la interpretació amb piano i violés del conegut tema "Tears in heaven", d'Eric Clapton. Un centenar de persones han omplert l'espai Mèmora de Balsareny on ha tingut lloc l'acte.

Durant la cerimònia, Jacint Orriols, amic de Comellas, ha fet un repàs a la seva biografia, de la infantesa a Balsareny, amb els pares, a l'escola de les Monges Dominiques i la Parroquial, dels Escoltes i el grup excursionista, i del seu pas per Barcelona a l'empresa Oliva Torras. Recorava Orriols que ja en els anys de joventut Comellas destacava per les inquietuds culturals, que de més gran el van anar portant cap al món del periodisme. Primer com a corresponsal del Correu Catalán i després en l'"aventura" de crear un diari com a ver Regió7, on va dur a terme tota la seva carrera professional.

Gonçal Mazcuñán, que el va succeir a la direcció del diari Regió7, i Joan Montraveta, que va ser gerent del rotatiu i també va compartir els inicis amb Comellas, han recordat la seva figura i han destacat que es tractava, sobretot, d'una bona persona. Gonçal ha fet èmfasi en l'esperit de revolta que havia acompanyat Comellas en la seva trajectòria vital i professional i ha afirmat que "el Jordi (Comellas) era un bon periodista, però sobretot, una bona persona". Montraveta s'ha traslladat als inicis de Regió7, a les reunions prèvies que havien fet a Balsareny, als seus primers passos (Comellas, al Correo Catalán i Montraveta, al Diari de Barcelona, el Brusi), i a l'expertesa que tenia Jordi Comellas a l'hora de veure la informació de la comarca, del Bages. el Berguedà i el Solsonès, zones que coneixia ja de ben jove. Les emotives paraules de les persones que van començar el camí plegats de Regió7 van anar precedides i seguides de la lectura dels articles que en l'edició d'aquests dimecres han acompanyat la informació de la seva defunció.

A la part final de l'acte d'homenatge ha tornat la música, ara amb les notes del "Viatge a Ítaca", de Lluís Llach i un llarg aplaudiment final per al periodista que va deixar empremta professionalment en la creació del diari i en el tractament de temes mediambientals quan aquests encara no tenien el protagonisme que tenen en aquests moments.