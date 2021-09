El govern de Sant Fruitós de Bages ha explicat que la retirada per part de personal de la brigada municipal d’unes pancartes que s’havien penjat en una finca privada es va dur a terme a demanda del propietari, que va traslladar aquesta petició a l’Ajuntament. Així ho ha assegurat l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan, que d’aquesta manera responia la denúncia que, mitjançant un comunicat, va fer pública el grup de Gent Fent Poble, que és a l’oposició, en què retreia que personal municipal hagués tret aquestes pancartes, amb missatges crítics envers l’actual executiu. Mazcuñan ha manifestat que «el que és greu és que algú hagi entrat en un terreny privat, sense el consentiment del propietari, per posar aquestes pancartes».

L’alcaldessa ha reiterat que va ser el propietari qui, en tenir coneixement que les hi havien col·locat, «ens va trucar i ens va demanar si les podíem treure, ja que ell no era a Sant Fruitós». Àdria Mazcuñan hi ha afegit que hi van anar treballadors de la brigada perquè «es tracta d’una finca, una part de la qual és municipal, motiu pel qual en tenim la clau i el propietari ens va demanar al consistori que les traguéssim».