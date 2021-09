Dos mesos i mig després de fer públic el trencament del pacte de govern de Súria entre el PSC i el grup independent GIIS, els socialistes, que mantenen l’alcaldia en la persona d’Albert Coberó, han definit el nou cartipàs, que confirma la intenció d’aquesta formació de mantenir l’executiu en minoria, amb quatre dels tretze regidors que té el consistori.

En el decret signat per Coberó que modifica les delegacions de les atribucions entre els regidors i les regidores que formen part de l’equip de govern municipal es defineix que l’alcaldia exercirà les competències de Cultura, Medi Ambient, Promoció Econòmica, representació institucional i presidència, a més de les matèries que no hagin estat expressament delegades als regidors i les regidores, o a la Junta de Govern Local. Miquel Àngel Montañà, a banda de ser primer tinent d’alcalde portarà Urbanisme, Economia i Hisenda, Suport als projectes estratègics municipals d’àmbit transversal i Suport a l’Alcaldia. Olga Tena Martín (segona tinent d’alcaldia) portarà Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat, Solidaritat, Via Pública i Turisme. Finalment, Montserrat Albacete Burgueño (tercera tinent d’alcaldia) assumeix Joventut, Esports, Festes, Ensenyament i Participació Ciutadana.

PSC i GIIS van arribar a un acord de govern després de les eleccions del juny del 2019 que va permetre el retorn dels socialistes a l’alcaldia. Però a mitjan juny els socialistes feien pública una nota en que anunciaven el trencament argumentant que es produeïa «després que diverses vegades al llarg de la legislatura hi hagi hagut disfuncions internes i discrepàncies en la gestió dels diferents regidors. Fins al punt que l’alcalde, Albert Coberó, i els tres regidors socialistes» havien «perdut la confiança en els seus ex-socis de govern».

Tot i admetre que les diferències ja venien de lluny, hi afegien que el trencament definitiu arribava «després de noves discrepàncies els últims dies i que han tingut com a conseqüència una inestabilitat interna impossible de gestionar».

En aquell comunicat, reiteraven que «l’alcalde, el regidor i les regidores socialistes seguiran treballant des del govern municipal com ho han fet fins ara, prioritzant els seus veïns i veïnes amb polítiques que millorin la vida de la gent de Súria. I ho seguiran fent com fins ara: amb mà estesa i un tarannà col·laborador i participatiu amb l’oposició».

Després de les eleccions del maig del 2019, el PSC va retornar al govern i a l’alcaldia de l’Ajuntament de Súria després de vuit anys d’oposició. Els socialistes, que van ser la llista més votada, van obtenir quatre regidors, i dues setmanes després tancaven i anunciaven un acord amb el Grup Independent de Súria (GIIS), que en va obtenir tres, el que permetia formar un executiu amb majoria absoluta i que el cap de files socialista, Albert Coberó, es convertís en alcalde. Fins al trencament, l’oposició estava formada pels 3 regidors d’ERC, 2 de l’aiS i 1 de Junts per Súria, que en va perdre 5 a les eleccions del 2019.