Navarcles ha guanyat un nou espai d’aparcament gratuït, situat a la carretera de Manresa. Es tracta d’una zona en la qual hi havia alguns horts, que s’ha reconvertit en un pàrquing de terra molt proper a la zona comercial del municipi.

D’aquesta manera, l’Ajuntament vol facilitar l’aparcament gratuït dins el nucli urbà però, alhora, reduir el trànsit rodat pels carrers més cèntrics de Navarcles. L’obra ha tingut molt bona acceptació per part d’usuaris i comerciants. Ocupa uns 1.400 metres quadrats i hi ha lloc per a uns 50 vehicles aproximadament. Encara s’hi està treballant per acabar els últims detalls, com l’enllumenat públic, que estarà enllestit ben aviat.