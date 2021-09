Avui s’estrenaran els actes de la 26a Festa de la Verema del Bages amb la celebració de la Nocturna Vinum on diversos equipaments de restauració de la ciutat de Manresa, de Sant Fruitós de Bages i Artés oferiran vins a copes de la DO Pla de Bages amb tapes gastronòmiques i activitats especials.

La Nocturna Vinum és un acte ja consolidat a la capital del Bages i que poc a poc va obrint-se pas a diferents poblacions de la comarca com una bona oportunitat per donar a conèixer la gastronomia dels diferents establiments maridada amb vins de la DO. Cada consumició, que inclou una tapa i una copa de vi, tindrà un cost de 3’5 euros i també s’oferirà la consumició premium per un cost de 5 euros, que inclourà un vi de gamma alta.

Les activitats proposades són variades i compten amb la complicitat de músics, artistes i artesans de proximitat. Un exemple és el cas de Vinaulium, que serà punt de demostració de com es fan les espardenyes dels seus veïns emprenedors dSpart de Manresa. L’aposta per les arts gràfiques portarà a l’Espai Artium d’Artés la presentació del nou llibret de la col·lecció «Pep Porró», a càrrec de Galderic Sala i Dani Casas i l’exposició fotogràfica «Mirades de vinya», les il·lustracions de Marta Castro a Vins Alsina i l’exposició «Paisatges del Bages» de Joan Carrió al Celler del Bages.

La Nocturna Vinum també ofereix l’obertura i visita a nous espais, com en el cas de la Taverna 1918 que inaugurarà el nou espai de la botiga 1913 o l’Hotelet Casa Padró, que farà visites guiades per als mes curiosos. A la Torre Lluvià també es podrà visitar la torre modernista mentre es gaudeix de les copes i tapes a càrrec del Voilà.

I la música serà la protagonista per completar el vespre de verema a l’Espai Gastronòmic del Kursaal i el Canonge, a Manresa, i al Nou Celler a Sant Fruitós amb diferents propostes musicals en directe, així com musica a càrrec de DJs a Cal Bisbe i l’Araunvi.

Amb aquesta activitat es posa en marxa la Festa de la Verema del Bages que enguany arriba a la seva 26a edició. La inauguració oficial es farà demà, divendres, a la Torre Lluvià de Manresa on a més de la visita a la vinya experimental es farà un maridatge amb vins dels cellers manresans Oller del Mas, Collbaix- el Molí i Fargas-Fargas.

Com a novetat, dissabte al matí tindrà lloc una matinal de recuperació de pedra seca a diferents punts del territori i a la tarda i tot el diumenge l’escenari principal de la festa serà la localitat d’Artés. Els 18 cellers i elaboradors de la DO Pla de Bages oferiran tastos d’alguns dels seus vins, que s’acompanyaran d’actuacions musicals a la plaça Vella. L’entrada serà lliure, però amb l’aforament limitat.