El lleure per a infants i joves a Sant Fruitós de Bages inicia el curs amb noves instal·lacions i propostes. La primera de les novetats és la imminent posada en funcionament d'un nou equipament del qual podran fer ús totes les entitats del municipi. Aquest nou espai està situat als baixos de l'edifici de l'Escola de Música on l'Ajuntament ha realitzat millores en els darrers mesos per tal d'adequar-lo. L'equipament compta amb una zona interior formada per un lavabo i dues sales i un gran pati amb tres zones diferenciades: un espai arbrat, una pista polivalent amb un porxo; i una tercera zona amb gespa.

L'Agrupament Escolta Frifènics disposarà d'aquest espai cada cap de setmana i alguns dies laborables, el què permetrà que aquest col·lectiu compti amb un punt de trobada per desenvolupar les seves activitats. Des de la creació del nou cau, ara fa tres anys, els infants i joves de l'entitat feien les activitats principalment a l'edifici del Nexe-Espai de Cultura.

Aquesta adequació s'inaugurarà el dissabte 9 d'octubre, a partir de 2/4 de 5 de la tarda, amb propostes de jocs per la mainada a càrrec dels escoltes i un concert de la mà del Club de la Guitarra. L'acte és obert a tota la ciutadania i en especial a les entitats per tal que coneguin aquest nou espai al municipi del qual poden disposar.

La segona novetat en educació en el lleure és la posada en funcionament, a partir del pròxim 16 d'octubre, d'un nou esplai a Pineda de Bages. Aquesta iniciativa, fruit d'una demanda de l'associació de veïns de la urbanització, permetrà que els infants i joves puguin gaudir d'una opció de lleure, oci i esport sense que les famílies hagin de desplaçar-se al nucli.

Aquest esplai va destinat a infants i joves d'entre 5 i 16 anys i es realitzarà durant els dissabtes a la tarda. La iniciativa també és oberta als joves de més de setze anys que vulguin fer tasques de monitoratge voluntari.

Les famílies interessades en què els seus fills i filles participin en aquesta activitat, poden realitzar les inscripcions al Nexe Espai Jove de forma presencial o a través del correu electrònic nexejove@santfruitos.cat