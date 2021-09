L’1 de març passat, el Palau Firal de Manresa va acollir l’administració de les primeres 210 vacunes contra la covid (en aquell cas, d’AstraZeneca) convertit en espai per a la vacunació intensiva, que en aquella arrencada es feia enfocada només als considerats treballadors essencials i limitada encara a l’arribada de dosis. Avui, just set mesos després, l’edifici ja no funcionarà com a punt de vacunació, i ho fa amb un total de 147.518 dosis posades en aquest espai. No és, però, un final del procés de vacunació, que continua totalment activa en la lluita contra la pandèmia, sinó que el que es fa ara és obrir una nova fase, amb una reubicació dels centres on es dispensarà el vaccí.

La Regió Sanitària Catalunya Central posa en marxa des d’aquesta setmana la nova estratègia del que anomena «vacunació intensiva de proximitat», en el marc del pla que ha presentat el Departament de Salut a tot Catalunya (vegeu pàgina 3), per arribar al màxim de població que encara no s’ha immunitzat. El que es fa és una reorganitzar els punts de vacunació poblacionals que han centralitzat bona part de la vacunació massiva.

Des que va començar la campanya de vacunació contra la Covid19, a finals de desembre de 2020, s’han administrat a la Regió Sanitària 726.431 vacunes, de les quals el 52% (377.056) als quatre espais que han concentrat bona part de l’activitat vacunal a la regió: el Palau Firal de Manresa, l’Hotel d’entitats de Berga, l’Escorxador d’Igualada i el Recinte del Sucre de Vic. La Regió Sanitària Catalunya Central va ser la primera de Catalunya a centralitzar des del març la vacunació en espais de grans dimensions per poder vacunar la població general, després d’una primera fase realitzada amb equips mòbils per apropar-se sobretot a la gent més gran i depenent. Aquesta estratègia es va fer per facilitar l’accés a la vacuna tant en la reserva de cites com d’accessibilitat i agilitat en l’administració de la vacuna.

Donat que ja s’ha assolit el 70,5% de la població amb la paula completa, ara la campanya enceta una nova etapa, en la qual es concentrarà la vacunació en els centres d’atenció primària o en els locals habilitats per aquesta finalitat en diferents municipis.

Així, des d’avui comença la nova orientació de la vacunació amb la reorganització dels punts de vacunació massius. La gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central Imma Cervós, assenyala que «es tracta de ser àgils en la resposta i davant una nova necessitat, adeqüem els nostres recursos. Entrem en una nova fase on volem augmentar la cobertura vacunal amb estratègies que aproximin la vacuna als col·lectius que encara no se l’han posada».

Com es deia, el Palau Firal de Manresa deixa de ser a partir d’avui un punt de vacunació poblacional, de manera que pot tornar a obrir sense interferències com a recinte de fires de la ciutat. Ara bé, la vacunació de totes les persones que així ho vulguin, continua accessible. Per un costat hi haurà accions extraordinàries com la que aquesta setmana es fa a la FUB1, amb vacunació als migdies, o bé amb la vacunació dissabte al Carrefour de Manresa. En aquests casos son vacunacions sense cita prèvia.

Però en la fase actual, els punts que continuaran administrant la vacuna ho faran reservant cita a través dels centres d’atenció primària que els donaran hora per anar al mateix CAP o bé a punts externs que en el cas de Manresa són L’Anònima (tots els divendres de 9 a 12h a partir de l’1/10 menys el 15/10, 24/12 i 31/12); la FUB-Escorxador (els dilluns matí de 10-14h i els dimecres tarda de 15-19h); i el Convent de Santa Clara (els dimarts mati de 10-14h i els dijous tarda de 15-19h).

En el cas de l’Anoia, l’edifici de l’Escorxador d’Igualada continuarà obert com a punt de vacunació però ho farà en un espai molt més petit (la setmana del 4/10: dimarts i divendres a la tarda de 13 a 20h; i la setmana de l’11/10, dimecres i divendres tarda de 13 a 20h).

Ara bé, per a l’administració de la vacuna cal demanar hora als centres d’atenció primària, de manera que es doni garantia de concentrar les vacunacions en aquestes franges i també obrir vials en funció de les dosis agendades, de manera que no es perdi cap vacuna.

Vacunació al Berguedà

Al Berguedà, l’Hotel d’entitats de Berga tanca les seves portes a partir del 30 de setembre i redistribueix les demandes que hi hagin de vacunes covid durant la primera quinzena d’octubre, entre els propis equips de primària. Sobre la taula s’està estudiant que l’hotel d’entitats reobri el dilluns dia 18 com a punt de vacunació contra la covid i la grip.

A més dels Centres d’Atenció Primària, també es pot demanar cita per rebre la vacuna a l’Hospital de Berga. De fet, l’hospital va començar el 23 d’agost a ser punt de vacunació i en aquest temps ha vacunat més d’un centenar de persones contra la Covid-19. A més de vacunar a pacients, també s’administra a a acompanyants i familiars, o a qualsevol ciutadà que ho desitgi.