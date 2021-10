Artés es converteix aquest cap de setmana en capital vinícola de la DO Pla de Bages. Demà i diumenge s’hi celebra la 26a Festa de la Verema, amb tastos de vins, visites a cellers, artesania, música, exposicions i altres propostes culturals i lúdiques. Tot i que el centre neuràlgic de la festa és a Artés, es fan activitats a diferents indrets de la comarca. Per exemple, avui a 2/4 de 8 del vespre, hi haurà l’acte inaugural a la Torre Lluvià de Manresa, amb visita a la vinya experimental de recuperació de varietats antigues, maridatge de vins i concert amb Smooth Trio.

El plat fort de la festa es viurà demà i diumenge a la plaça Vella d’Artés, amb un cap de setmana que intenta recuperar gran part dels actes d’abans de la covid. S’haurà de prescindir, per raons sanitàries, de la baixada a la vinya amb tractor i l’aixafada de raïm, però es podrà veure una representació teatral sobre el procés de la verema. I hi haurà més novetats. Cal destacar la matinal de recuperació de pedra seca de demà al matí, amb la voluntat de posar en valor diferents elements patrimonials i identitaris lligats a la història de la vinya i el vi de la comarca. (Més informació a la pàgina següent).

Una altra incorporació a la festa d’enguany és un tast formatiu que es farà demà al matí i estarà guiat per la sommelier del restaurant l’Ó de Món Sant Benet, Irene Cozas.

A partir de les 6 de la tarda, elaboradors de la DO Pla de Bages donaran a conèixer els seus vins, amb tastos que s’acompanyaran d’actuacions musicals. A més, es recupera el tast a cegues per parelles.

Els vins amb denominació d’origen es podran degustar també durant tot diumenge (informació ampliada a la pàgina següent). Es maridaran amb propostes musicals i nombroses activitats paral·leles.

Fora del recinte de la plaça hi haurà fira d’artesania, amb parades als carrers Barquera i Sant Víctor. Els visitants també podran fer una ruta d’orientació entre vinyes i geologia, o presenciar la demostració d’oficis als carrers del nucli antic, on hi haurà un cisteller, una picapedrera i un elaborador d’àmfores amb ceràmica.

Una altre reclam de diumenge són les visites guiades a cellers d’Artés: Celler Solergibert, Caves Gibert i Celler Cooperatiu Artium.

Tota la programació, els horaris i les reserves (necessàries en alguns actes) es poden consultar al web festaveremabages.cat.

La Festa de la Verema d’enguany ve marcada encara per la covid, i tant l’Ajuntament d’Artés com el Consell Regulador de la DO Pla de Bages garantira les mesures de seguretat sanitàries. Fan una crida a assistir a la festa, que s’emmarca també en la Ruta del Vi. Segons Eva Farré, secretària del Consell Regulador, «la recent creació de la Ruta del vi DO Pla de Bages, impulsada pel Consell Comarcal del Bages i la DO Pla de Bages, ha de servir per promoure la festa a nivell turístic i donar-la a conèixer arribant a nous públics».