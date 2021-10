Empreses de la regió central alerten sobre la manca de professionals qualificats. Sectors com el de la metal·lúrgia o la construcció constaten com les plantilles s’envelleixen i temen una falta de relleu. En altres àmbits, com el de la informàtica, veuen que el nombre d’estudiants formats és inferior a les necessitats creixents de la indústria. Per canviar aquesta tendència, reivindiquen un augment de places en els cicles formatius del seu ram i, alhora, una aposta per part de la comunitat educativa a l’hora de fomentar les vocacions dels alumnes per unes feines que els permetrien ampliar els seus horitzons laborals.

La falta de noves incorporacions s’accentua especialment en el cas dels oficis tradicionals. «Fan falta fusters, llauners i electricistes a les nostres empreses, om cada vegada costa més trobar joves», explica el president del Gremi de Constructors del Bages, Josep Alias, que testimonia com les noves fornades de treballadors cada vegada són més escasses. En la mateixa línia s’expressa Marc Clotet, de la Patronal Metal·lúrgica del Bages, qui posa en relleu que «els professionals que arriben al sector estan ben preparats, però no són suficients per cobrir les necessitats del territori».

Per revertir la situació, consideren que cal invertir en la formació professional, on es transmeten els coneixements per exercir la majoria d’aquests oficis. «L’oferta de places s’hauria de dimensionar tenint en compte la demanda de les empreses», apunta Clotet. També afegeix que «convindria renovar el material tècnic amb què compten els cicles perquè no estigui desfasat en relació amb els mitjans de la indústria». En aquest sentit, el director del Gremi d‘Electricitat, Fontaneria i Afins del Bages i Berguedà, Ferran Soler, subratlla la importància d’una formació que inclogui estades a les empreses, «per tal de recuperar la figura de l’aprenent».

El que tenen clar és que aquesta ampliació de l‘oferta formativa hauria d’anar acompanyada d’una aposta per part de la comunitat educativa a l’hora de fomentar les vocacions. Si bé afirmen que, en els últims anys, molts dels oficis tradicionals s’han tornat a valorar, també ressalten que, entre els estudiants, encara existeix una concepció errònia envers les sortides dels estudis d’FP. «Lluny de ser feines avorrides i repetitives, la majoria d’indústries estan experimentant una transformació tecnològica important i, per aquest motiu, necessiten nous especialistes que liderin aquesta transició», posa de manifest Clotet.

«En els pròxims anys, el sector de la instal·lació haurà d’afrontar la transició renovable i, malgrat això, no hi ha hagut polítiques per nodrir la indústria amb nous professionals», alerta Soler. Per fer palesa la situació, explica que fa poc, des del gremi, van enviar un currículum a les empreses i, «només amb una hora de rellotge, ens van trucar una trentena de directors interessats». En aquest sentit, els portaveus consultats apunten que l’alta demanda que s‘ha registrat enguany en alguns cicles d’FP s’hauria de canalitzar cap als sectors amb més sortides, amb l’objectiu d’evitar que més d’un miler d’alumnes quedin sense plaça (vegeu desglossat), amb empreses mancades de professionals al mateix temps.

Les TIC, un sector en auge

Un altre dels sectors que també pateix mancança de noves incorporacions és el que engloba la informàtica, les telecomunicacions i l’electrònica. «La falta de nous professionals qualificats és un dels problemes actuals que afronta el sector», fa notar la presidenta de TIC Bages, Gemma Rojas. En aquest cas, assegura que la dificultat amb què es troben les empreses per completar les plantilles no respon a la pèrdua d’alumnat interessat en aquests estudis, «ans al contrari», sinó que es deu «a un augment natural de la necessitat d’engrandir les plantilles per part d’empreses que es troben en ple creixement».

Rojas explica que cada dia «hi ha més persones que fan servir la tecnologia com un element de treball». D’aquesta forma, destaca que, «al darrere de les noves aplicacions i plataformes que estan naixent, hi ha d’haver programadors que s’encarreguin d’articular els sistemes». Amb tot, comenta que és un sector que creix i ho continuarà fent en els pròxims anys i, per tant, «cal que l’oferta formativa s’ajusti a les necessitats de les empreses». De fet, assenyala que aquest curs s’han esgotat les places dels cicles formatius del seu àmbit, «i inclús hi ha alumnes en llista d’espera». Per aquest motiu, indica que un augment de places «seria positiu per al sector».

La fuga del talent

Una de les causes que també provoca una manca de professionals qualificats és la fuga del talent de les comarques centrals. Una de les veus que ho explica és el gerent del Gremi de Restauració del Bages, Gerard Badia, que afirma que els problemes per trobar persones qualificades amb què es troben molts restaurants ve donada «per la fuga de molts estudiants acabats de graduar cap a zones amb tradició culinària com França o el País Basc». Una de les mesures que menciona per retenir el talent consisteix a «fer més atractiva l’oferta de restauració i, al mateix temps, millorar la connectivitat de la zona».

Aquesta reivindicació és compartida per altres de sectors industrials, que també veuen com els joves marxen a l’estranger per buscar oportunitats. «Un dels primers passos perquè les noves generacions contemplin l’opció de quedar-se és millorar la connexió de la comarca amb la resta del territori», destaca Clotet. Concreta que això «implica invertir en transport públic i desdoblar la C-55, per aconseguir que professionals d’altres indrets de Catalunya també es fixin en nosaltres».