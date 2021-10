Els veïns de Cabrianes tornaran a tenir una connexió ràpida amb la C-16 després de 15 mesos havent de fer un recorregut per dins del nucli urbà de Sallent o per la C-25 per les obres que s'han dut a terme al pont que connecta el nucli amb el polígon Illa Sud. La remodelació del viaducte ja s'ha completat (es treballa en els últims detalls) i dimarts que ve a la tarda es farà la inauguració d'una obra llargament reivindicada, que finalment ja és una realitat. Després de l'acte oficial d'estrena, ja es podrà reobrir al trànsit i Cabrianes recuperarà així la seva connexió natural amb l'eix del Llobregat.

El pont anterior a la remodelació era un coll d’ampolla, que obligava a la circulació d’un sol vehicle si un d’ells era de gran tonatge. Amb el projecte que s’hi ha executat, el que es reobrirà a partir de dimarts serà una infraestructura amb el doble d’amplada del pont, ja que dels 6 metres que tenia s’ha passat a 12, per acabar configurant una calçada de dos carrils i una vorera per al pas de vianants i també de ciclistes. A més de l'eixamplament de l'estructura, les obres han inclòs una rehabilitació integral del pont, de 73 metres de longitud, i l'adequació dels trams que hi entronquen.

En total, l'obra ha abastat uns 300 metres de longitud de la carretera B-430, que, en aquest àmbit, té un trànsit d'uns 7.200 vehicles diaris.

La solució tècnica que s’ha adoptat per a aquesta reforma ha consistit en l'eixamplament de l’original mantenint l'estètica del pont en arc antic, i afegint-hi un arc central per aportar més resistència per a l'increment de càrregues que suposa l'ampliació, sense modificar l'aspecte i configuració estructural longitudinal del viaducte i sense interferir en la llera del riu.

Aquesta opció permet conservar l'estructura original, que data de la primera meitat del segle XX i és una mostra de la tradició dels primers ponts en arc de formigó armat.

Després de la seva reconstrucció, acabada la guerra civil, el pont ja tenia una vorera per als vianants, que els vehicles trepitjaven per poder passar alhora en cada sentit de la circulació. Ja aquest segle, per tal d'evitar l'encreuament, es va instal·lar un semàfor que hi donés pas alternatiu, però va ser objecte de bretolades i sabotatges, i es va acabar traient.

Finalment, es va optar per posar unes baranes que separessin les voreres de la calçada, i donar preferència de pas amb l'actual senyalització vertical.