Cardona ha posat en marxa els treballs per substituir les actuals lluminàries de l’enllumenat públic per unes de noves amb tecnologia led amb l’objectiu de reduir el consum energètic i estalviar més d’un 70%. Les zones afectades en aquesta primera fase, que preveu allargar-se durant sis setmanes, s’ha iniciat per la Coromina i seguirà pel nucli de Cardona.

Aquest projecte de canvi de l’enllumenat públic respon a un acord de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica, aprovat al ple del consistori de Cardona del passat mes de maig, que al llarg d’aquest any i el 2022 es renovarà i ampliarà tot l’enllumenat públic de Cardona i la Coromina. Un projecte que té un cost total de més de 600.000 euros i que permetrà canviar tota la lluminària a leds i, així, avançar cap a un model d’eficiència energètica.