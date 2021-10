Sant Joan de Vilatorrada és aquest, divendres, l’epicentre comarcal de l’acte de commemoració del quart aniversari del referèndum de l’1-O, convocat per l'ANC del Bages-Moianès. S’ha escollit Sant Joan pel seu simbolisme com un dels punts on més es va patir l’actuació policial en aquella jornada.

Una marxa de gairebé 300 manifestants han sortit a les 6 de la tarda de la plaça Sant Domènec de Manresa en direcció Sant Joan per assistir a la commemoració. Els participants, que lluïen pancartes a favor de la independència, han cantat reivindicacions com: "1 d'octubre, ni oblit ni perdó", al davant de la caserna de la Guàrdia Civil. Durant la marxa, els Mossos d'Esquadra han tallat la C-55.

La marxa confluirà a l'institut Quercus amb quatre columnes de cotxes procedents de Navàs, Castellnou, Cardona i Artés. Aquestes porten urnes amb les que es va votar en aquella jornada del 2017. Les columnes han arrencat entre 2/4 de 7 i les 7 de la tarda per arribar tots a Sant Joan cap a 2/4 de 8.

Un cop tothom estigui congregat davant de l’institut es marxarà a peu cap a l’escola Joncadella, on en aquella jornada hi va haver també intervenció policial i on es durà a terme l’acte de commemoració com a tal, que els organitzadors han subratllat que tindrà un caire festiu i reivindicatiu. Allà es podran escoltar diferents parlaments, es farà la lectura d’un manifest i hi haurà actuacions musicals. Tot plegat emmarcat dins la campanya que promou l’ANC i que reivindica la unitat d’acció dels partits i de l’estratègia per fer efectius els resultats d’aquella jornada.

Un punt emblemàtic de l'1-O

Sant Joan de Vilatorrada va ser un dels epicentres de les actuacions policials que es van succeir arreu del país amb l’entrada a col·legis electorals per requisar urnes del referèndum de l’1-O. No van ser un, sinó dos, els centres on van fer acte de presència i van acabar fent càrregues.

La primera va tenir lloc a 3/4 de 10 del matí, quan una quarantena d’agents i vuit vehicles de la Guàrdia Civil van aparèixer a l’escola Joncadella. Les 300 persones que eren al centre a aquella hora fent cua per anar a votar es van situar a la porta d’entrada perquè no poguessin endur-se les urnes, entre les quals el clown i llavors regidor per ERC Jordi Pesarrodona. Però després d’un breu intercanvi de paraules, els agents van fer una càrrega.

La segona intervenció policial es va produir al voltant de les 2 del migdia, quan, aprofitant la calma de l’hora de dinar, més d’una vintena d’agents van irrompre a l’institut Quercus. La gent que estava fent cua va intentar impedir que la Guàrdia Civil entrés al centre obstaculitzant la porta d’entrada, però van trencar un dels vidres de la façana principal a cops de mall i un grup d’agents de paisà amb el rostre tapat va ser l’encarregat d’emportar-se’n les urnes.

L’actuació policial, amb ús de les porres, va deixar diverses persones ferides. Una de les persones que va patir lesions va ser l’aleshores alcalde del municipi, Gil Ariso, a qui van etzibar un cop en una orella i al tors.