Un total de 2.262.424 catalans es van mobilitzar la jornada de l'1-O del 2017 per aconseguir que el seu vot fos compatibilitzat en el referèndum d'independència convocat pel Govern de la Generalitat. La cita, declarada il·legal pel Tribunal Constitucional, serà recordada per la defensa de les urnes per part de la moviment independentista i per les càrregues de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, en el seu intent de requisar-les per la força. Segons va detallar l'aleshores conseller de Presidència, Jordi Turull, el «sí» a la independència es va imposar per un 90% dels vots, amb 2.020.144.

