Oriol Duocastella és professor del col·legi Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada. El jove de 26 anys va ser a Fonollosa el dia del referèndum independentista i va viure de primera mà l’actuació policial que tenia per objectiu evitar la votació en un poble de menys de 1.500 habitants.

Quatre anys després de viure aquesta experiència, creu que va valer la pena?

Va valer la pena a nivell d’orgull com a poble, però no a nivell de país.

Per què?

Perquè el poble va complir però ens han fallat els polítics. Ens van prometre que defensar les urnes portaria a un objectiu que era votar i que el resultat fos vinculant. Al final es va veure que això era una mentida que ells mateixos no van poder complir. Sembla que no tenien previst com aniria i que ens van tractar de nens petits.

Quan es van començar a compartir les primeres imatges de la violència dels cossos de seguretat en altres col·legis què li va passar pel cap?

Teníem un projector on es veien totes les imatges i ens vam quedar tots flipant. Pensàvem: de veritat està passant això? Al principi creia que passaria només en punts de votació més grans i no a pobles com Fonollosa.

Un cop van arribar els agents, com vau viure la seva actuació des de dins?

Jo estava a primera línia i recordo flipar quan vaig veure tots els cotxes que ocupaven tota la carretera. El dirigent de l’operatiu ens va demanar on era l’ajuntament, van pujar cap amunt entre crits, van arribar a l’ajuntament i a partir d’aquí es van escarnir una mica amb tot el mobiliari i amb les destrosses. Va ser una actuació desproporcionada a nivell de quantitat d’agents i d’intimidació.

Quan es van conèixer els resultats del referèndum imaginava que quatre anys després estaríem en aquesta situació?

Jo tenia confiança en que les coses sortirien més bé i que els polítics complirien o, com a mínim, s’arriscarien més del que ho han fet. Em sento bastant traït i decebut. Esperava que hi hagués més ben entesa entre els polítics i no tants interessos partidistes.

Quin és el proper pas que hauria de fer l’independentisme?

El més important és que es deixi de tractar a la gent com nens petits.

Si hi hagués un altre 1 d’octubre, ho tornaria a fer?

Sí, sens dubte.