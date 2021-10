L'empresa ICL Iberia va organitzar aquest dissabte una trobada d'Instagramers al cim del Cogulló (la muntanya de sal d'ICL Iberia) amb un concert de rock a càrrec del grup Spin Off. El portal 'Descobreix Catalunya' organitza diferents reunions d''influencers' arreu del territori català per promocionar els llocs més emblemàtics i descobrir-ne de nous. Aquesta vegada li ha tocat ser l'amfitrió de la reunió al cim de Sallent. Entre altres activitats, es va poder viure com s'obria l'ampolla 100.000 de la DO Pla de Bages que va estrenar el Mas de la Sala durant el tast de vins que es va preparar.

'Descobreix Catalunya' és un compte d'Instagram amb més de 270.000 seguidors que es dedica a promocionar els racons més bonics de Catalunya mitjançant la fotografia com a eina principal.