El comitè d’empresa municipal de Sallent s’oposa a l’externalització de la nova residència que el govern local preveu fer efectiva. Els representants del personal laboral consideren que aquesta opció afectarà les condicions dels treballadors i proposen crear un equipament més petit, de seixanta places en lloc de noranta, per tal que el consistori pugui assumir-ne el finançament i la gestió. Per la seva part, l’Ajuntament remarca que la subrogació és l’opció més viable per tirar endavant un projecte històric valorat en 8 milions d’euros, que ha de permetre donar resposta a les necessitats de la gent gran a llarg termini.

La construcció de la nova residència ha estat el tema polític per excel·lència de Sallent al llarg de l’última dècada, atès al deteriorament de les instal·lacions del centre actual. El febrer passat es va fer un pas definitiu amb l’aprovació del ple municipal per la ubicació de la nova residència als terrenys de la fàbrica Vella. Ara, l’Ajuntament busca el finançament necessari per iniciar les obres, previstes per a l’any vinent. Dels 8 milions d’euros totals, hi ha 5 milions assegurats, i el consistori treballa amb la idea de l’aportació externa per a la resta.

«El govern encara no ha tirat la tovallola, però sabem que la idea de recórrer al finançament extern pren cada cop més força», explica el secretari del comitè d’empresa del personal laboral de l’Ajuntament de Sallent, Jordi Sánchez. El consistori avança en aquesta direcció pensant que sigui una organització sense ànim de lucre la que aporti els diners a canvi de cedir-li la gestió per a un temps encara sense determinar. Aquesta opció no convenç el comitè, que alerta que la subrogació «perjudicaria les condicions laborals de la quarantena de treballadors, ja que deixarien de ser personal de l’administració pública». Sánchez també apunta que un altre dels temors del comitè és que la nova organització que assumeixi la gestió de la residència mantingui les condicions dels treballadors actuals, però en fixi de noves per als de nova incorporació, amb la qual cosa es «crearia una doble escala salarial».

Amb l’objectiu que la nova residència sigui de gestió pública, el comitè proposa reduir el pressupost creant un equipament més petit, d’unes seixanta places enlloc de les noranta inicialment previstes, «que sigui més sostenible i s’adeqüi més a la demanda de la gent gran del poble», comenta González. En aquest sentit, posa en relleu que el model de residència que projecta el consistori «és obsolet, ja que la tendència actual és apostar per centres per a la gent gran cada vegada més petits i que siguin capaços d’oferir un tracte més familiar i individual als residents». D’aquesta manera, el secretari considera que la construcció d’una residència amb unes dimensions menors, «no només afavoriria el tracte cap als usuaris, sinó que obriria la possibilitat que el centre continués sent de gestió pública».

Davant de les interpel·lacions, l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, afirma que la reducció del nombre de places que proposa el comitè permetria retallar el pressupost al voltant d’uns 700.000 euros, «una rebaixa que ens situaria en el mateix problema a l’hora de buscar capital». El batlle també destaca que «per menys del 10% del cost del projecte no podem renunciar a construir una residència que respongui a les necessitats de la gent gran a llarg termini».

Ribalta posa de manifest que el consistori de Sallent «ha fet mans i mànigues per aconseguir capital públic, però la pandèmia ha dificultat l’arribada de subvencions des de l’administració general». En aquesta línia, remarca que una inversió de 8 milions d’euros «és desmesurada per a un poble com Sallent i, per tant, l’única solució, ara per ara, és buscar finançament extern, ja que l’alternativa és tancar la residència, i aquest és l’escenari que s’ha d’evitar per totes les vies possibles».