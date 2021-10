Les dues causes per les càrregues policials de l’1 d’octubre del 2017 al Bages que encara estan pendents al jutjat de primera instància i instrucció número dos de Manresa estan en espera, des de fa mesos, que el jutge instructor prengui decisions al respecte.

La portaveu dels advocats de l’1-O al Bages, Mercè Torras, assegura que «encara hi ha molta feina a fer» però «sembla que la voluntat per part del jutjat és deixar-ho morir tot». Si s’arriba a aquest punt amb les causes ara obertes, «l’únic que podrem fer és anar presentant recursos» a instàncies superiors.

Els casos que ara mateix té sobre la taula el jutjat d’instrucció número 2 de Manresa són la presumpta detenció il·legal d’un jove que va ser emmanillat per un agent de la Guàrdia Civil a Fonollosa i les càrregues que es van produir a l’escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada. Pel que fa a la resta de casos, el de Callús i el del Quercus de Sant Joan resten en mans de l’Audiència de Barcelona. En el cas de Callús, els advocats estan en espera de rebre la resolució després que el tribunal que havia de deliberar sobre el cas es reunís la setmana passada. El del Quercus està pendent que el tribunal decideixi.

Pel que fa a la causa de Castellgalí, que ja va esgotar totes les vies possibles a l’Estat espanyol, va ser desestimada pel Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). D’aquest cas, diu Torras, el tribunal no va admetre els recursos per infundats, sense arribar a valorar la possible vulneració de drets, sinó que es va guiar per les lesions dels afectats, que eren lleus.

El cas de Fonollosa

El jutjat de Manresa va arxivar el cas de Fonollosa, i va ser arran d’un recurs a l’Audiència Provincial que es va reobrir parcialment per una presumpta detenció il·legal. D’aquest cas, la portaveu dels advocats de l’1-O, Mercè Torras, explica que fins ara el jutge «no ha fet res. Està pendent de complir la resolució de l’Audiència que estimava el recurs». El cas «està viu», diu l’advocada, que afegeix que «no ens han notificat res i no sabem què farà el jutge», tot i que tem que pugui acabar arxivat de nou. De totes maneres, Torras recorda que l’agent de la Guàrdia Civil que va emmanillar el jove ha estat l’únic expedientat per la seva actuació l’1-O a Catalunya.

Les càrregues a la Joncadella

El cas de l’escola Joncadella, també de Sant Joan de Vilatorrada, en què un dels agredits va ser l’aleshores regidor Jordi Pesarrodona, és l’altre que es manté obert al jutjat de Manresa. En aquest cas, explica Torras, Pesarrodona va identificar l’agent que li havia donat diversos cops de porra i havia de declarar el mes de maig passat. El guàrdia civil havia estat citat com a investigat, però, el mes de novembre de l’any passat, l’advocacia de l’estat es va personar en la causa i va demanar la suspensió de la declaració de l’agent per poder-la estudiar, cosa que se li va concedir. «Sembla que l’advocat ja ha tingut temps suficient per estudiar la causa i el jutjat per posar una nova data per a la declaració», diu Torras. Tot i això, ara per ara, no hi ha data perquè l’agent passi pels jutjats per declarar.

D’altra banda, Pesarrodona encara està pendent que la secció novena de l’Audiència de Barcelona resolgui el recurs presentat contra la sentència que el condemna a una multa de 2.100 euros i a una pena de 14 mesos d’inhabilitació, segons ha explicat el seu advocat defensor David Casellas.

Les causes per les càrregues de l’1-O al Bages han passat per tres jutges diferents en quatre anys. Les investigacions van a càrrec del jutjat d’instrucció 2 de Manresa. La primera jutgessa que va assumir les instruccions va ser Maria Teresa Rodríguez. Hi va ser fins al juliol del 2019 i arxivava els casos de forma gairebé sistemàtica, fet que va comportar recursos a l’Audiència de Barcelona, que va ordenar la reobertura total o parcial de les investigacions. Quan es va produir el primer canvi de jutgessa, amb la nova responsable del jutjat, Aurembiaix Giribet, hi van arribar aires nous: va ordenar més diligències i fins i tot va alertar la Guàrdia Civil que podia incórrer en obstrucció a la justícia. L’octubre del 2020, però, Giribet va obtenir plaça a Balaguer. Amb el relleu les coses van canviar de nou. La causa del Quercus ha estat arxivada –pendent del recurs a l’Audiència– mentre la detenció a Fonollosa i les càrregues a l’escola Joncadella romanen al calaix en espera que el jutge Roberto Muelas decideixi.

El laberint judicial del cas del Quercus

El cas de les càrregues policials de la Guàrdia Civil a l’institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada està pendent de la resolució del recurs que els advocats de les víctimes han presentat contra el seu arxivament davant de l’Audiència Provincial de Barcelona. Aquest cas inicialment va ser arxivat per la primera jutgessa que el va instruir, Maria Teresa Rodríguez, però l’Audiència de Barcelona en va ordenar la reobertura, la pràctica de noves diligències i, finalment, es va acabar imputant el tinent que comandava l’operatiu.

La jutgessa que la va substituir, Aurembiaix Giribet, va anar més enllà i va ordenar de forma reiterada a la Guàrdia Civil que identifiqués els agents que havien actuat a l’institut de Sant Joan. Això no va passar, i, finalment, a petició dels lletrats dels ferits, la instructora va demanar a l’Institut Armat fotografies dels agents que van participar en l’operatiu per tal que les víctimes poguessin determinar quins havien actuat de forma desproporcionada.

En les seves resolucions, a més, la jutgessa va recordar a la Guàrdia Civil la seva obligació de col·laborar amb la justícia.

Amb el relleu següent del jutge, però, les coses van tornar a canviar. La portaveu dels advocats de l’1-O al Bages, Mercè Torras, explica que el nou jutge –el tercer que es fa càrrec del cas– va decidir suspendre la roda de reconeixement fotogràfic, en la qual els ferits havien de reconèixer els agents, i no va fixar nova data. Segons Torras, el jutge va argumentar que aquesta diligència decretada per la seva antecessora «no procedia» perquè la Guàrdia Civil ja havia complert. I, tot seguit, i malgrat no fer aquesta roda de reconeixement, el jutge va decidir arxivar la causa perquè no hi havia tots els presumptes autors del delicte identificats, cosa que no es podia fer sense la roda de reconeixement que ell mateix havia suspès. Al mateix temps, segons explica Torras, el jutge va considerar que no es podien practicar noves diligències perquè les instruccions judicials s’arxiven de forma automàtica en el termini de mig any si no és que el jutge amplia aquest termini declarant-les causes complexes, cosa que no ha passat amb les investigacions de les càrregues policials del referèndum. Per a Torras, «és de manual» que aquestes causes s’haurien d’haver declarat complexes.

Ara, amb el cas arxivat per segon cop, la pilota torna a estar a la teulada de l’Audiència Provincial, que ha de decidir si ordena una nova reobertura del cas o en decreta l’arxivament. Si finalment, l’Audiència confirma el sobreseïment, Torras explica que el pas següent, tant per aquest com per als altres, seria ja portar-los al Tribunal Constitucional, i posteriorment al Tribunal Europeu de Drets Humans o a les Nacions Unides.