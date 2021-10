Unes 170 persones han participat, aquest diumenge, en la primera de les accions de protesta per les molèsties que ocasiona l'aeròdrom de Sant Fruitós de Bages. Convocada per la plataforma Prou soroll! Recuperem el silenci al Bages, els participants han fet una marxa des de Santpedor fins a l'entorn de les instal·lacions. Un cop allà, el president i la vicepresidenta de l'entitat, Enric Claret i Mariàngels Casanovas, han llegit un manifest a través del qual han instat a les administracions a què preguin mesures per reduir els sorolls i garantir el descans dels veïns. "No pot ser que la normativa de sorolls que s'aplica a l'aeròdrom de Sant Fruitós sigui la mateixa que s'aplica a l'aeroport del Prat", ha posat com a exemple Claret.

El col·lectiu també denuncia els efectes que pot tenir per la salut la contaminació ambiental que genera el vol constant de les avionetes.

Creada fa poc més d'un mes com a plataforma veïnal i constituïda recentment com a entitat, Prou soroll! Recuperem el silenci al Bages ja suma més de 250 socis. Després de la protesta d'aquest diumenge, el col·lectiu ja avança que prepara noves accions de denúncia pels propers mesos.