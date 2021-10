L’associació Prou soroll, recuperem el silenci al Bages es va concentrar ahir al matí al voltant de l’aeròdrom Barcelona-Bages per protestar contra la contaminació acústica.

El malestar dels veïns, segons expliquen, és degut al fet que les avionetes que transporten als paracaigudistes volen des de primera hora del matí fins a l’última, de dijous a diumenge, i fan molt soroll. Quatre dies de la setmana en què, segons l’associació, «no hi ha pau al cel del Bages». Argumenten també que el silenci hauria de ser un dret i no pas una qüestió de debat, i expliquen que, a part de la contaminació acústica, els veïns estan preocupats per la fauna i la possible pol·lució de la ruralitat. Així doncs, els interessos d’una empresa privada entren en conflicte amb una part de la població, i és que aquesta lluita ja fa temps que es disputa al territori.

L’entitat, que ja té uns 200 associats, va fixar el punt de trobada a l’aparcament de l’institut IES d’Auro, de Santpedor, i des d’allà va fer una caminada fins a un dels camps contigus a l’aeròdrom. Segons van explicar fonts de l’associació, la idea principal d’aquesta acció era «fer soroll», i així ho van fer. Prop d’un centenar de veïns, un cop arribats a la seva destinació, van llegir el manifest on explicaven la problemàtica i van acabar amb música, per tal d’imitar l’efecte acústic que les avionetes tenen en el seu dia a dia. Una estampa, si més no, curiosa, que va demostrar que els veïns del Bages no es pensen quedar de braços plegats.

La vicepresidenta de l’entitat, M. Àngels Casanovas, declarava que aquesta caminada «és una primera acció, però que estan disposats a fer el que faci falta». I és que la protesta no només volia fer notòries les molèsties acústiques que els associats pateixen, sinó que també volia evitar que l’empresa pogués dur a terme la seva activitat durant el matí, ja que les avionetes no alcen el vol si hi ha gent a prop. Tanmateix, aquest propòsit va ser més difícil d’assolir, ja que el vent va cancel·lar les activitats del dia.

D’altra banda el president de l’associació, Enric Claret, va expressar que el seu objectiu és que el soroll desaparegui o que «almenys estigui en uns límits acceptables i no molesti els veïns».

Un problema complex en què tant veïns com empresa s’hauran d’arremangar per poder trobar el punt d’equilibri que els posi d’acord.