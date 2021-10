La popularització dels patinets elèctrics entre els adolescents ha portat el Servei Català de Trànsit (SCT) a posar en marxa una campanya de conscienciació a les escoles i instituts de Catalunya. Amb l'eslògan 'Saps que si portes un patinet elèctric condueixes un vehicle?', s'ha editat un material educatiu que Mossos i policies locals podran utilitzar en les xerrades als centres educatius. Estudiants de Santpedor han estat dels primers de rebre aquesta campanya i conèixer que la importància de saber què és un patinet elèctric i quines obligacions implica.

Algunes de les infraccions més habituals que reben aquest tipus de vehicles són per circular per la vorera, anar amb un acompanyant o portar els auriculars posats. "Estem acostumats que el patinet sempre ha sigut una joguina, però el patinet elèctric és un vehicle", explica el coordinador de Mobilitat Segura a la Regió Central dels Mossos, Joan López.

El fenomen dels patinets elèctrics és relativament nou i això fa, segons Joan López, que "encara no estigui acabat de regular". De fet, molts usuaris desconeixen què poden fer i què no quan circulen amb aquest Vehicle de Mobilitat Personal (VMP). Per tot plegat, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha editat 15.000 fulletons informatius on es detallen les normes que s'han de seguir quan es va en patinet. Aquest material es distribuirà entre els Mossos i les policials locals perquè el facin servir en les xerrades d'educació viària.

"Creiem que ho sabem tot però moltes coses se'ns escapen"

Enric Venteo i Mariona Gener són dos estudiants de quart d'ESO de l'escola Llissach de Santpedor, on els Mossos han impartit una de les sessions informatives. Venteo, tot i no tenir un patinet, assegura que molts dels seus amics sí que en tenen i que "és habitual veure dues persones damunt d'un patinet". Reconeix que, tant ell com els seus amics, no sempre segueixen la normativa i veu amb bons ulls aquestes xerrades perquè desconeixen molta part de la normativa. "De vegades creiem que ho sabem tot, però moltes coses se'ns escapen", reconeix.

Per la seva banda, la Mariona Gener sí que és usuària de patinet elèctric. Viu als afores de Santpedor i molts cops el fa servir per anar de casa a l'escola. Explica que coneix algunes normes, però també admet que se li escapen moltes coses: "Crec que són importants aquestes xerrades per tenir present allò que es pot fer i allò que no". Coincideix amb els mossos que han impartit la xerrada en què "moltes persones es pensen que el patinet és una joguina perquè li han portat els Reis" i creu que "se li dona menys importància de la que té". La Mariona no ha tingut mai cap accident mentre anava en patinet però sí que ha tingut algun ensurt com a vianant. "Moltes vegades vas per la vorera i has de vigilar que no t'atropellin", lamenta.

A la campanya informativa es recorda que el conductor no pot portar cap acompanyant, que no es pot circular per les voreres, que s'han d'obeir els senyals de trànsit o que no es pot circular per vies interurbanes ni tampoc autovies ni autopistes.

Amb l'objectiu que els joves i adolescents coneguin la normativa, Mossos i policies locals s'han fet seu aquest material per complementar els tradicionals cursos d'educació viària que es fan als centres educatius. López apunta que la sinistralitat ha anat en augment -només a Barcelona els accidents amb patinet ha crescut un 79% entre gener i juny- i recorda que, igual que els vianants o els ciclistes, els conductors de patinets "són els més dèbils, perquè no tenen cap tipus de protecció".

Un dels aspectes en què incideixen els agents en les xerrades a les escoles és en l'ús del casc. Malgrat que la normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT) no n'ha especificat l'obligatorietat, sí que es recomana que s'utilitzi sempre. De fet, un estudi de l'Hospital del Mar realitzat entre l'any 2019 i maig del 2020 detalla que només un de cada cinc conductors accidentats portava casc en el moment de l'accident.

Campanyes policials per frenar les infraccions i les víctimes

Amb l'eclosió dels patinets elèctrics i l'augment de la sinistralitat i de les víctimes, s'han incrementat els controls policials per contenir i frenar les infraccions i les actituds incíviques. En aquest sentit, des de l'any passat el Servei Català de Trànsit va començar a coordinar amb les policies locals dues campanyes anuals concretes de prevenció i control centrades en els vehicles de mobilitat personal.

En la darrera campanya de control, que es va fer el mes de juliol passat, una trentena de policies locals de Catalunya van imposar 1.099 denúncies a usuaris de patinets elèctrics, la majoria (672) relacionades amb les condicions de circulació (circular per zones de vianants, amb acompanyant, utilitzar mòbil o auriculars, entre d'altres). Altres infraccions que es van denunciar estaven relacionades amb el casc i altres elements de protecció, menors d'edat, alcohol i drogues i parades i estacionaments.