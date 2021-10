Santpedor va celebrar dissabte la Jornada de Patrimoni amb una visita guiada per conèixer més a fons l’Església de Sant Pere d’Or. Durant la visita, que es va fer en grups de 10 i hi van participar una seixantena de persones, es va poder pujar al campanar i baixar a les catacumbes de sota l’altar. L’Església, datada del 996, integra un campanar gòtic, una portalada romànica i diversos elements de valor artístic com la talla d’alabastre amb la figura de Sant Miquel, l’ossera medieval de Pere de Prat i la capella de les Santes Espines.