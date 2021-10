La quarta edició de la Fira de la Mongeta de Castellfollit del Boix recupera la presencialitat per tal de seguir promovent aquest llegum arreu del territori i alhora dinamitzar el municipi del qual n’és autòcton. La fira, enfocada a un públic familiar, pretén repetir així l’èxit de les edicions anteriors després de l’aturada de l’edició del 2020, quan es va celebrar en format virtual.

Des de les deu del matí i fins a les dues del migdia, la mongeta de Castellfollit del Boix serà el fil conductor i l’element aglutinador d’una fira que comptarà amb un mercat de productes agroalimentaris on es podran trobar mongetes, així com tota una varietat de productes artesans i locals. A més, la fira comptarà amb un sistema de tasts per tal que els visitants puguin degustar tant la mongeta com tota la resta de productes.

A banda de les mongetes de l’Associació de Productors de Mongeta de Castellfollit del Boix, a la fira també s’hi trobarà vi del Celler Grau i Grau i d’Entrebosc, mel de Ca la Melera, vedella de proximitat de Can Vilumara, formatges de Veciana, porc ral de Ca la Pilar d’Avinyó i l’artesania de Cal Sargantana i de Ceràmica Montserrat Riu, entre altres.

Per tal d’arrodonir l’experiència gastronòmica, també hi participarà la Fundació Miquel Agustí, que oferirà un tast sensorial de la mongeta en què es podrà apreciar les seves característiques, i el restaurant del municipi Cal l’Andorrà.

Per altra banda, la programació també ofereix tot un seguit d’activitats per tal de fer gaudir tota la família. L’animador musical Jordi Giralt de Can Cantem portarà un espectacle musical adreçat a famílies, es realitzarà una demostració in situ per veure com es batien les mongetes en l’antiguitat i hi haurà un concert a càrrec de la Virgi Borràs. A més, durant tot el dia hi haurà animacions, una exposició de tractors clàssics i es projectarà el documental sobre la mongeta de Castellfollit del Boix Llavors d’Or Blanc.