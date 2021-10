Sant Joan de Vilatorrada recupera aquest dissabte l'espectacle "Serem Millors" de la Festa Major Infantil gràcies a la col·laboració dels habitants del municipi. L'acte hauria d'haver-se fet el mes de juny, però la pluja va impedir la realització d'aquest.

L'espectacle, programat per a les 20 h al pàrquing de terra de l'avinguda Torrent del Canigó, s'ha fet possible a partir d'una campanya de micromecenatge per recaptar fons.

La campanya, realitzada a través de la plataforma Verkami, ha superat els 3.000 euros que es va posar El Sidral com a objectiu (3.250 € recaptats). Totes les aportacions econòmiques han anat destinades íntegrament a poder realitzar l'espectacle, per cobrir una part de les despeses que genera aquest acte.

El Sidral ha preparat per a les persones que han fet la seva donació diferents recompenses, que dependran de la quantia aportada.

L'espectacle unirà tots els personatges de la Festa Major a partir d'una història. Durant l'acte hi apareixeran un concert de llums, animació amb el públic, projeccions a gran escala, les grans músiques de la festa o diversitat d'elements de foc.