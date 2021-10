Montserrat ha tancat l’estiu amb una sensible recuperació de les xifres de visitants. Tot i que encara molt lluny del que seria un any normal, el resultat dels mesos de juny a setembre han estat millors del que s’estimava en començar aquest període, tenint present que el santuari es nodreix de manera molt importat del turisme estranger, i que aquest encara ha estat sotmès a moltes limitacions en la mobilitat.

La dada per l’optimisme és que sumant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, Montserrat ha rebut el 40% més de visitants que en el mateix període de l’any passat, moment en què les restriccions que afecten un espai com el santuari no diferien gaire de les d’enguany. En concret, en aquests quatre mesos han anat a Montserrat 372.085 persones, 107.468 més que a l’estiu del 2020. Cadascun dels quatre mesos va tenir registres superiors als de l’any anterior, i en destaca l’agost, ja que per primera vegada en 18 mesos es va superar la xifra dels 100.000 visitants. Concretament, van pujar a Montserrat prop de 125 persones. L’últim cop que s’havia superat aquesta barrera va ser just abans de l’entrada de la pandèmia, el febrer del 2020 (llavors van ser 144.512).

Ara bé, cal matisar també el que suposen aquestes xifres en el global de l’any. I és que si sumem els nou mesos que complets (de gener a setembre) veiem que els registres d’aquest 2021 encara estan per sota dels del 2020, que ja van estar afectats plenament per la pandèmia i que, per tant, van ser molt inferiors a un any de normalitat. En concret, des de gener fins a setembre (inclòs) d’enguany Montserrat ha rebut 574.139 visitants, el que suposa 34.451 menys que en el mateix període de l’any passat (el 5,6% menys). Aquesta diferència s’explica perquè, malgrat que el 2020 va estar ja molt directament tocat per la pandèmia i, fins i tot, hi va haver dos mesos (abrils i maig, de confinament total) amb zero visitants, els dos primers (gener i febrer), i també mig març, fins que es va decretar l’estat d’alarma, van tenir xifres que fins i tot eren les més altes registrades en aquests mesos. De fet, només el gener i febrer del 2020 Montserrat va rebre 290.000 turistes, pràcticament el 50% dels que va acabar tenint al llarg de l’any. Per contra, aquests dos mesos d’enguany es van veure directament tocats per una fase molt restrictiva per contenir l’onada pandèmica després de les festes de Nadal, i no es va arribar als 17.000 visitants.

Ara caldrà veure si, amb la progressió a l’alça que han mostrat els mesos d’estiu, el trimestre que resta permet finalment tancar l’any amb xifres millors que les del 2020.