Sant Joan de Vilatorrada tornarà a celebrar aquest diumenge una trobada de gegants amb colles vingudes de fora, després d’un any i mig sense poder celebrar-ne a causa de la pandèmia. Serà, això sí, una trobada amb un format diferent al que és habitual, adaptat a les circumstàncies encara restrictives, com ja s’ha anat fent en altres municipis. Enguany se’n celebrarà la 39a edició i es comptarà amb la presència de de les colles d’Artés, Balsareny, Callús i Puig-reig, a banda de la local. A les 11 hi haurà la plantada de gegants a la plaça de l’Església. No es farà cercavila, sinó que el que es durà a terme serà una mostra de balls. L’acte tindrà un aforament limitat a 100 persones i s’hi podrà accedir per ordre d’arribada, ja que no es farà reserva prèvia.