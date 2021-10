Sant Vicenç de Castellet posa en marxa aquest mes la campanya ciutadana No et passis de taca d’oli, que pretén conscienciar la ciutadania de la importància de reciclar l’oli de cuina correctament. El consistori posarà a disposició de tots els veïns i veïnes un bidó o bé un embut amb un filtre per recollir aquest residu a casa amb diferents accions expressament organitzades al carrer.

El 24 d’octubre es podrà recollir a la deixalleria municipal d’11 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, el darrer divendres de mes hi haurà un espai al mercat setmanal de 9 a 2, i el diumenge 30 d’octubre també es comptarà amb un espai al carrer Gran de 9 a 2. L’acció al carrer es repetirà els dies 5 i 9 de novembre per assegurar que es poden repartir el màxim nombre de bidons i embuts.

Un cop s’hagi omplert el bidó o bé s’hagi utilitzat l’embut per omplir d’oli qualsevol ampolla de plàstic reutilitzable a casa, s’haurà de portar a la deixalleria municipal o bé es podrà dipositar a la deixalleria mòbil que el primer i tercer divendres de cada mes s’ubica al carrer Creixell entre 2/4 de 10 i les 11 del matí.

El consistori confia que la campanya ajudarà a millorar la gestió correcta d’aquest residu i disminueixi la seva presència a l’aigua. La regidoria de Medi Ambient ha habilitat un correu electrònic per atendre qualsevol dubte (svc.mediambient@svc.cat). Durant els pròxims dies s’enviarà una carta informativa a tots els domicilis explicant els detalls de la campanya.