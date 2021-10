L’Ajuntament de Santpedor ha donat llum verd a una modificació puntual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que permet establir una regulació específica per a les instal·lacions de producció d’electricitat d’energia solar i eòlica al municipi i estableix en quines zones són viables aquestes instal·lacions i quins són els criteris que s’hauran d’utilitzar normativament, ja que el document no ho contemplava.

L’acord (que va prosperar amb el suport dels grups d’ERC, Junts per Santpedor i Progrés Municipal, i amb l’abstenció de la CUP) estableix que aquestes instal·lacions són compatibles en sòl industrial. Pel que fa al sòl no urbanitzable, es prioritzarà que les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia solar i eòlica siguin compatibles amb les activitats agroramaderes i estableix diverses prescripcions que s’hauran de tenir en compte a l’hora d’implantar-les. Es limita la superfície màxima, s’estableix una distància mínima entre instal·lacions, es prohibeix alterar zones forestals, tanques vegetals, murs i barraques de pedra seca, s’estableix una distància a camins i a cursos d’aigua i masies. L’objectiu de l’Ajuntament és que es garanteixi la proporcionalitat en el territori perquè aquestes instal·lacions quedin integrades.

El regidor d’Urbanisme, Josep Illa, va argumentar en el ple que “des de l’administració local hem d’apostar per les energies renovables, però fer-ho de manera sostenible i proporcional al territori que tenim, perquè l’impacte d’aquest tipus d’instal·lacions no superi els seus beneficis”. L’aprovació inicial d’ahir al Ple de l’Ajuntament de Santpedor enceta ara un període d’informació pública de 45 dies.

Els antecedents

Arran del Decret Llei 16/2019 d’emergència climàtica aprovat per la Generalitat que flexibilitzava la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions, el Ple de l’Ajuntament de Santpedor va acordar el mes d’octubre de 2020 suspendre les llicències per a la instal·lació de camps solars en sòl no urbanitzable durant un any per estudiar en quines zones podrien ser viables al municipi. El passat mes de maig, el ple va aprovar l’avanç de la modificació número 4 del POUM, amb una anàlisi urbanística i una proposta de criteris i objectius per a la implantació d’aquestes instal·lacions. Per a la tramitació ambiental es va enviar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.

De l’avanç de modificació es van rebre al·legacions del grup municipal de la CUP, que s’han estimat parcialment, i aquest mes de setembre s’ha rebut l’informe territorial i urbanístic de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals i el document d’abast de l’Oficina amb les seves consideracions. Amb tot això, s’ha pogut continuar amb la tramitació d’aquesta modificació puntual, ara aprovada inicialment.