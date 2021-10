L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar demanarà una reunió amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè assumeixi el finançament de les obres per millorar la seguretat del tram de camí que ressegueix l’antic traçat del Cremallera de Montserrat al municipi. El consistori està disposat a assumir la titularitat del camí, però posa com a condició prèvia que la Generalitat, a través de Ferrocarrils de la Generalitat, aporti el finançament per corregir els riscos geològics i geotècnics del camí. Es tracta d’un tram de 3 quilòmetres que ressegueix el meandre est del riu Llobregat des del polígon industrial El Mas, a Monistrol de Montserrat, fins a l’estació de Castellbell i el Vilar.

L’Ajuntament disposa d’un estudi inicial elaborat per la Unitat d’Enginyeria Geològica de l’Àrea de Geotècnia i Prevenció de Riscos Geològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El document assenyala que les obres per reforçar els talussos de tot aquest tram tindrien un cost aproximat de 800.000 euros, una xifra que l’Ajuntament no té capacitat d’assumir amb fons propis.

El consistori vol atendre la petició de l’Associació d’Amics de la Sagrada Família de La Bauma que demana que aquest tram de camí, que es voldria potenciar com a via cultural d’interès local, sigui de titularitat municipal. L’Ajuntament comparteix el projecte de l’entitat, vol preservar el camí i preveu que formi part de la futura Via Blava que resseguirà el Llobregat.