Esquerra Republicana de Catalunya posarà en funcionament, a partir de la segona quinzena d’octubre, una oficina parlamentària a les comarques del Bages i Moianès. Segons ERC, l’aposta per aquest servei es fa «amb l’objectiu d’establir un canal de relació directa, acostant els càrrecs legislatius als ciutadans i el teixit social, econòmic i associatiu».

L’oficina parlamentària al Bages i Moianès estarà encapçalada per membres d’Esquerra Republicana del territori amb representació a institucions com el Parlament de Catalunya, Senat i la Diputació de Barcelona. Entre ells, el diputat al Parlament Ferran Estruch; la portaveu d’ERC al Senat, Mirella Cortès; el diputat provincial a la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras; la diputada per Barcelona al Congrés Carolina Telechea i la presidenta d’ERC Bages, Marta Viladés. Com que es tracta d’una interlocució directa, permetrà traslladar les consultes a les diferents cambres legislatives i institucions, i alhora, agilitzarà el fet de donar una millor resposta. Segons destaquen, l’oficina pretén oferir un espai on «tant la ciutadania, a títol individual, com també les empreses, col·lectius, associacions i entitats, puguin fer arribar les seves problemàtiques, propostes i qüestions directament al partit amb les màximes facilitats».