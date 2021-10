L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert 11 expedients sancionadors per abocament indegut de residus a la via pública. Segons han informat fonts municipals, les principals infraccions que s'han expedientat són per l'abocament de residus en punts no establerts, principalment fora dels contenidors.

El municipi compta amb una ordenança municipal de gestió de residus que tipifica aquestes sancions amb multes que poden arribar als 1.500 euros.

Alhora que ha fet pública aquesta dada, el consistori recorda que no està permès abandonar cap mena de residu a la via pública i és obligatori utilitzar els contenidors corresponents o la deixalleria municipal. I que en cas de necessitar desfer-se d'objectes voluminosos, hi ha un servei especial de recollida (cal trucar al 93 878 97 00 per tal de sol·licitar-lo).

L'Ajuntament compta des del passat mes de setembre amb un agent cívic que vetlla pel compliment d'aquesta ordenança. alhora que també treballa per tal que propietaris d'animals de companyia mantinguin els carrers lliures d'excrements d'animals.