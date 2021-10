L’auditori del Convent de Sant Francesc de Santpedor acollirà el 16 d'octubre la Primera Jornada Feminista del poble, que organitzen conjuntament la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament i l’assemblea feminista Jerònimes amb l'objectiu d'aprendre, reflexionar, compartir idees i entre tota la ciutadania respondre a la pregunta: “Què és un municipi feminista?”.

Una taula rodona serà un dels actes centrals de la jornada, que convida a la reflexió a partir del debat entre quatre dones feministes i persones destacades en diferents àmbits que convidaran a reflexionar sobre què defineix que un municipi sigui feminista.

La Jornada Feminista destaca, segons el consistori santpedorenc, "per ser intergeneracional, amb propostes adreçades també als més petits, amb un contacontes". Al programa hi figuren actes més lúdics com el vermut musical, i artístics, amb un espectacle poètic amb música i dansa. El taller de defensa personal és el que obrirà la jornada i l’únic amb inscripció prèvia, la resta d’actes són oberts al públic fins a completar aforament.

La regidora d’Igualtat, Núria Martínez Amat, valora molt positivament el treball conjunt entre l’Ajuntament i l’assemblea feminista del poble i assegura que “l’objectiu és difondre el feminisme i arribar al màxim de públic possible”. Des de Jerònimes remarquen que “la celebració d'aquesta jornada ens permetrà formar-nos, intercanviar idees i teixir aliances per fer de Santpedor un municipi feminista”.

Actes de la Primera Jornada Feminista de Santpedor (16 d'octubre)

9.30h Taller de defensa personal per a dones

A càrrec de Pauline Bachnmann, professora de taekwondo (3r Dan) i de defensa personal

*Inscripció prèvia aquí

11.30h Contes coeducatius

A càrrec de Martulina Divina Contes. Contacontes, més de 20 anys transmetent valors.

“Si el color rosa és de les nenes, el blau és del mar”

*Al pati de l’IES d’Auro (a l’antic claustre)

12.30h Vermut musical

A càrrec de Lídia Uve. Humanista, música, poeta. Fa més d’una década que és una de les veus característiques i amb més personalitat de l’escena musical barcelonina.

*Al pati de l’IES d’Auro (a l’antic claustre)

17h Taula rodona: Què és un municipi feminista?

A càrrec de:

Sílvia Aldavert. Politòloga, coordinadora de l’associació de drets sexuals i reproductius.

Mercè Otero. Filòsofa i catedrática de llatí, activista feminista i assessora en coeducació.

Adriana Ciocoletto. Arquitecta i urbanista, integrant del col·lectiu Punt 6, cooperativa que treballa l’urbanisme amb perspectiva de gènere i feminista.

Martina Marcet. Ramadera ecològica, autora d’un dels textos d’Economia Solidària i Feminista de la XES.

Moderat per Gemma Freixenet, periodista santpedorenca

19.30h Representació artística

A càrrec de la companyia Humans. Un espectacle poètic que parla de la complexitat de les relacions humanes en els temps actuals, que transcorre a través de les composicions a piano d’Elisenda Duocastella , acompanyades de les bases electròniques i violoncel de Ferran Junyent i les coreografies de Marta Rabaneda.