El teatre és una caixa d’emocions. Un escenari, una pati de butaques, els llums, i l’artista. I un cop tancats en aquest espai hi passen coses, s’hi expliquen històries, s’hi riu, s’hi plora, i un dia en surt un pallasso del fons de la platea que parla com si ho fos una veu en off, perquè tu no el veus i ell diu que et veu, i ho fa amb aquella to de vellut greu, alhora sedós i amable, que el fa inconfusible. 30 anys de feina, d’amics i feina, que en Pep Callau, pallasso de Sant Joan de Vilatorrada, va exposar divendres en un xou de gairebé dues hores. El seu «Trajecte», que és com el va batejar.

Pep Callau és un pallasso de carrer. No fa espectacles en locals. És un pallasso de nas vermell que es dedica molt especialment a l’animació. En aquest món, pràcticament sense canviar l’element substancial que li ha permès guanyar-se les garrofes durant tres dècades, continua. Divendres es va tancar en un teatre, però si algú esperava un espectacle diferent la va errar: Callau va obrir el teatre per convertir-lo en una festa, amb alguns moments de confetti, serpentines i pilotes, en una organitzada disbauxa entre amics. Perquè el seu aniversari en el món de l’animació el va celebrar obert a tothom, però entre molts amics i coneguts que omplien pràcticament la platea del teatre Conservatori de Manresa.

Callau es va iniciar col·laborant un dia, pràcticament sense proposar-s’ho, amb un altre santjoanenc del nas vermell, Jordi Pesarrodona, i el seu grup Gog i Magog, en un bolo a l’Ametlla de Mar. Aquí va descobrir què era l’animació al carrer, més endavant va independitzar-se, va crear el seu propi grup, els Pepsicolen, i es va fer un nom, Pep Callau, i així ha treballat durant tres dècades. Entre d’altres, en els darrers 10 anys, com animador de les prèvies al camp del Barça i en alguns desplaçaments, perquè com ell diu, «he estat en tots els títols del Pep Guardiola i del Lionel Messi».

En les primeres intervencions en el seu xou «Trajecte» ja va advertir als assistents que la trobada anava d’aplaudir-lo molt i de potenciar el seu ego artístic. I sí, va fer que el públic li cantés l’aniversari feliç i que es doctorés en la pràctica del picar de mans. Això ja passa a les celebracions. De fet, en aquest «Trajecte» hi va haver molt de festa d’aniversari. A la pantalla que va situar al fons de l’escenari hi va projectar fotos de diferents moments de la seva vida, dels espectacles i dels amics, dels de Sant Joan i dels que ha fet per diferents pobles i ciutats. I els primers, per exemple, els va fer pujar a l’escenari per abraçar-s’hi.

Després va anar repassant la gent que tenia a la sala, i va saludar el Marcel Gros i els de Teatre Mòbil, amb admiració, i programadors que ha tingut i va voler compartir una part del xou amb un d’ells, el manresà Pep Garcia. Es va fer acompanyar de músics que han estat al seu costat. I va recordar el seu Sant Joan de jove, des de la Verbena al més gamberro, des l’escola a les pintades independentistes de l’MDT als bancs de davant de l’església. I va saludar a l'actriu Mireia Cirera -rival de grup, perquè ella era de la colla del Globus i en Callau, de la del Sielu-, i l Pep Morella, president de l'Associació d'Ateneus, que el va fer treballar des de l'inici. O el Pere Fontanet, de la Mostra d'Igualada, que recorda de manera molt especial perquè ha estat una plataforma per donar-se a conèixer. I va compartir la fusta del Conservatori amb altres amics d'escenari, com l'animador Pep López o el malabarista Ramiro. I va voler posar-se una americana groga com la de Jordi Pesarrodona per poder cantar plegats Els Segadors i reivindicar el paper dels massos vermells també quan es posen seriosos al costat d'un que va vestit d'uniforme.

I en aquest repàs va fer un espai, també, per a Tortell Poltrona, que no va poder assistir per la recent mort de la seva germana. Amb Tortell Poltrona, Callau ha compartit un projecte solidari, pallassos sense fronteres i divendres també hi va un moment per la fotografia amb un nen de Bòsnia, per recordar aquell dolor i la seva feina per arrancar rialles enmig de la tristesa. I en el repàs es va voler sentir pallasso i va fer sonar la típica peça de l'òpera "Pagliacci", de Ruggero Leoncavallo.

Les festes d'aniversari estan dedicades als amics, però de petons i abraçades n'hi ha també per a la família. Per als pares, i la mare, especialment (el pare ja no hi és), que també era present a la sala i que es va felicitar de tenir «un fill pallasso, el millor que m'ha pogut passar». I també hi ha moment per a les parelles i els fills, i per a la companya actual, que va tenir el moment entranyable amb el pastís i les espelmes dels 30 anys. I com els bons pallassos, se’n va endur un altre pastís de nata esclafat a la cara. La festa d'en Pep Callau va acabar amb confeti i globus. I un adéu que és un a reveure, durant "30 anys més". I Pep Callau es va enfilar al camió de cercavila per buscar una nova població on fer parada.