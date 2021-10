La museïtzació de l’església de Sant Vicenç de les Torres de Fals, al municipi de Fonollosa, ja és una realitat i avui obre portes reconvertida en un centre divulgatiu de les torres de defensa a Catalunya. La proposta s’integra dins el conjunt monumental de les Torres de Fals, que es troba en procés de restauració, i és un pas més per posicionar-lo com un atractiu cultural i turístic de la Catalunya Central. Ahir a la tarda es va fer la inauguració oficial del nou espai museístic i avui ja s’hi faran les primeres visites guiades.

Un cop rehabilitades la nau central i les capelles gòtica i fonda, fa just un any es va poder estrenar un ampli espai polivalent a l’interior de l’església de Sant Vicenç, que ara s’ha completat amb la museïtzació que l’ha convertida en un centre per divulgar la història de les torres de defensa a Catalunya i, concretament, les de Fals en l’enclavament del Cardener. Des del 2017, s’han dut a terme diferents intervencions estructurals a l’església de Sant Vicenç per tal de fer-la accessible i visitable, amb una inversió d’uns 400.000 euros.

L’espai «Torres de Fals. Castell de Frontera», que ahir es va estrenar, consta de diversos plafons situats a les parets del temple o en estructures mòbils que es podran traslladar de lloc quan calgui, la qual cosa permetrà compaginar l’espai de museu amb les activitats polivalents que s’hi vulguin fer. Segons l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, «és una museïtzació gens invasiva, que respecta molt l’estructura arquitectònica de l’església i permet que es converteixi en un espai polivalent per a actes culturals, concerts o xerrades».

Avui el conjunt rebrà els primers tres grups de visitants que coneixeran la torre nova, la torre vella i l’església de Sant Vicenç, a l’entorn de la qual hi ha l’exposició, que es completa amb un audiovisual protagonitzat per l’actriu Francesca Piñón, que es posa en el paper d’Engonça, la vescomtessa d’Osona, senyora de Cardona i Fals, que tenia el domini de les terres i del castell de la localitat.

Els plafons, que són en català però que també es poden seguir en castellà, anglès i francès a través d’uns codis QR i un llibret, expliquen els castells de frontera a les valls del Cardener i com era la societat de fa mil anys, especialment al poble de Fals. El discurs es basa, segons Hernàndez , «en un fet curiós com és el judici de Fals, que es va produir fa més de 1000 anys quan la vescomtessa i el bisbe de Vic es van disputar la propietat del castell». L’alcalde apunta que «hem volgut basar tota la història al voltant d’una figura històrica femenina, que va tenir molt poder en la seva època i ens ha agradat reivindicar-la».

Tot i que l’actuació més important ja està enllestida i ja es pot fer un ús públic del conjunt monumental de les Torres de Fals, encara queden pendents dues fases més d’obres que l’Ajuntament preveu abordar de cara a l’any vinent. Una de les intervencions correspon a l’estabilització de la zona del campanar i la sagristia, per a la qual ja es disposa del finançament i del projecte i, en breu, es preveu la licitació de les obres. D’altra banda, també es disposa del projecte de rehabilitació de les façanes i un arranjament puntual de la coberta. Encara quedaria pendent una nova actuació per restaurar la capella fonda neoclàssica, que ara és inaccessible.

Amb la inauguració de l’espai divulgatiu «hem tancat una gran primera etapa per adequar les Torres de Fals i convertir-les en el símbol del nostre municipi i dinamitzar el nostre territori turísticament i econòmicament», assegura Hernàndez. Això ha de permetre als visitants «gaudir d’una experiència més completa i que es quedin a dinar als restaurants i a gaudir del nostre entorn».

El projecte «Torres de Fals. Castell de Frontera» vol traspassar el municipi i té el «repte pendent de coordinar-se amb la resta de castells de frontera per fer una oferta conjunta de turisme patrimonial». En aquest sentit, «posem a disposició el nostre espai per ser la porta d’entrada al municipi i també a la resta de castells de frontera que hi ha a la comarca», amb el de Cardona com a icona.

Símbol del municipi bagenc

Les Torres de Fals són l’element patrimonial més important de la localitat i la seva restauració és un projecte estratègic en l’àmbit de la promoció turística i del patrimoni local i comarcal. Cada any milers de persones visiten l’espai de les torres coincidint amb la celebració del Pessebre Vivent del Bages. Ara, els visitants ja tenen un nou motiu per fer-hi cap al llarg de l’any i participar en les visites culturals i turístiques al conjunt monumental, que es faran el segon diumenge de mes. L’Ajuntament de Fonollosa també treballa per oferir visites per a grups entre setmana.