La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha inaugurat aquest dijous a la tarda la innovadora residència i escola Els companys que acull, des de fa unes setmanes, adolescents i joves de 12 a 18 anys, amb discapacitat intel·lectual i autisme sever. El nou equipament s'ha construït en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, situats al costat de l'escola Paidos. Cervera ha destacat en la inauguració "la capitat d'Ampans d'integrar en un centre dues necessitats per als joves que atén, "l'educació i la residència, en un projecte inclusiu". I, després d'agrair a Ampans l'aportació que ha fet i destacar l'entitat com un referent en l'atenció a les persones amb discapacitats ha afirmat que el departament té com un dels grans reptes "atendre els nens i, en especial, els que tenen més dificultats".

La consellera va fer un recorregut per les noves instal·lacions i va rebre les explicacions dels seus impulsors. Després va arribar el moment de la inauguració pròpiament dita i dels discursos. Aquí es va viure un dels moments més entranyables quan dues de les noies que viuen actualment en aquest centre han adreçat unes paraules als assistents. L'Aina i l'Aroa desitgen "que tots els nens puguin tenir cases com aquesta" i han acabat la seva intervenció amb un convit als assistents seguint la lletra de la cançó de Jaume Sisa: "casa nostra és casa vostra si és que hi ha cases d'algú".

Ubicat en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, el centre Els companys disposa de 20 places residencials, amb habitacions compartides i individuals, i 48 places escolars que acullen joves amb necessitats trastorns d’alta complexitat. És un únic espai, però pensat per poder crear zones delimitades amb possibilitat de restringir la circulació entre les unes i les altres. En una de les dues ales de l'edifici, que fa forma d'ela, hi ha la part de residència i serveis comuns, com cuina, bugaderia, i menjador, i, separada per un passadís, la part de residència, també amb diferents espais per compartir o per aïllar segons les necessitats. L'altra ala està dedicada a la part educativa, amb aules per a 4 persones que reben atenció permanent de dos professionals.

Actualment n'hi ha 23 joves al centre. Una bona part provenen de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, per tant, mancats de famílies referents que els podrien ser molt importants en aspectes conductuals bàsics per al seu desenvolupament. Els professionals d'aquest centre de nova concepció confien que tenir els joves en aquests espais aporti una millora per a la situació individual de cadascun d'ells. Alba Cortina, directora de l'escola d'Ampans Jeroni de Moragas. El director d'Ampans, Toni Espinal, ha explicat a la consellera i a la resta de representants polítics la concepció del centre, mentre que Cortina li ha fet l'explicació en la part més educativa.

A més de la consellera, a la inauguració hi han participat l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñán, la delegada del govern a la Catalunya central, Rosa Vestit, el secretari d’Infància, Adolescència i Joventut, el manresà Alexis Serra, la directora general de DGAIA, Ester Cabanes, i Lluïsa Nicolau, directora dels Serveis territorials del departament de Drets Socials a Barcelona, que han fet junts una visita a les instal·lacions. A l’acte hi han assistit prop d’un centenar de persones. Mazcuñan, que ha estat una de les tres persones que ha intervingut als parlaments, ha destacat l'evolució que ha tingut l'entitat, avui Fundació, i la importància del voluntariat que hi ha hagut abans d'arribar a l’àmbit assistencial actual. L'alcaldessa ha definit el nou centre com "un projecte enorme, innovar i de gran importància a la societat" i ha garantit "tot el suport" de l'Ajuntament que presideix a Ampans.

AMPANS tenia detectada la necessitat per aquests joves amb discapacitat intel·lectual i trastorn autista d'alta complexitat, alguns amb problemes greus conductuals. I els responsables de l'entitat van treballar en la definició d'un nou concepte de centre residencial i educatiu. Per treball que ja fa l'entitat coneixia que hi havia una demanda per atendre aquests infants i joves i van acabar concebent la nova residència i escola Els Companys, amb un nom que ha estat triat pels alumnes del poble d'acollida, Sant Fruitós.

El nou equipament d’AMPANS combina casa i escola i això facilita la vida diària dels nois i noies que hi viuran. Com deia el president d’AMPANS, Sebastià Catllà, durant el discurs inaugural “un fet tan normal com llevar-se de bon matí, esmorzar i anar a l’escola, pot ser un moment crític per aquests adolescents i joves. Esdevenir un suport que comprengui i conegui la situació que origina la conducta, i la situació de discapacitat o trastorn de l’espectre autista, i els acompanyi, amb afecte, comprensió i respecte, és fonamental per la millora de la seva qualitat de vida, i alhora sent també un suport i un braç més per a les famílies”.

El centre educatiu forma part de l’escola Jeroni de Moragas d’AMPANS i disposa d’una trentena de professionals entre mestres i educadors a les noves aules que incorpora la residència Els Companys. De moment acull 23 alumnes, 17 dels quals resideixen al mateix centre. La part de la llar s’estructura amb 6 pisos per a 4 persones cada un, i una unitat individual. També hi ha zones comunes destinades a menjador, sala polivalent i un pati exterior, a més de cuina i bugaderia.

El projecte de construcció del centre Els Companys és l’únic que AMPANS no va aturar durant la pandèmia per l’emergència que suposava donar una sortida a aquest perfil d’infants i de vital importància per a les seves famílies, sent un recurs altament especialitzat.

Previ a l’obertura del centre, AMPANS ha treballat de forma rellevant la comunicació i l’arrelament a Sant Fruitós de Bages, el municipi que acull el nou equipament, amb la voluntat de sensibilitzar la societat en relació a la discapacitat intel·lectual amb autisme i conducta associats.

Va demanar a les escoles del municipi que l’ajudessin a triar un nom amb la participació dels alumnes, i del resultat en va sorgir “Els companys”. També va crear un conte per explicar les circumstàncies que originen la discapacitat, posant de manifest que entorns més facilitadors que suprimeixen barreres físiques, de comunicació, de sensibilització i empatia, disminueixen les situacions de discapacitat i es fa la vida més fàcil a les persones.

La voluntat d’AMPANS és la fer arribar el conte a totes les escoles que hi puguin estar interessades, i a fer-ne una versió digital i amb conta-contes, per compartir els valors que han d’ajudar a fer una societat més amable i inclusiva amb totes les persones.