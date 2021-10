El comerç local, l’artesania, l’art, i des de fa 10 anys també el món de la vinya, són els principals ingredients de la Fira de Tardor de Navàs, que se celebrarà aquest cap de setmana.

Aquest dissabte el certamen començarà amb el ja habitual comerç al carrer, quan botigueres i botiguers del poble trauran l’aparador davant dels seus establiments. Ben d’hora al matí es farà la caminada entrevinyes, el punt de partida de l’edició d’enguany serà el Centre Enoturístic Pla de Bages i es visitaran les vinyes del celler local, Vinyas d’Empremta, on explicaran el seu projecte i es podrà gaudir del meravellós entorn on està situat (el preu és de 10 euros i s’han de reservar entrades a entrades.navas.cat). A les 12 del migdia, al passeig, hi haurà exhibició de Fit-Kid.

A la tarda, hi haurà jocs infantils i el Tastaentorn, on es podrà gaudir de vins, formatges, tapes i cervesa de proximitat, amenitzat amb música, a càrrec de la cantautora Anaïs Vila, que presentarà el seu treball «Contradiccions». A més, al Casal Sant Genís hi haurà dues funcions de l’obra «El bon doctor», organitzat pel Grup Escènic Navàs i al pati de l’Escola de Música, una nova edició del Festival Test.

Diumenge, un dia replet d'activitats

El plat fort de la Fira de Tardor serà diumenge, amb desenes de parades d’artesania i alimentació a la Plaça de l’Ajuntament de Navàs. Al matí s’han programat diferents activitats: demostració de puntes de coixí, exposició de fotografies del Fotofilm Navàs o ballada country a la Plaça Gaudí a càrrec de la Romànica Navàs, l’espectacle infantil «Contes de la Mediterrània de les germanes Baldufa», un tast amb música al Centre Enoturístic amenitzat per l’actuació musical d’Àuria Franch. A a la tarda, es farà un concert concert a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell.

I després de la programació de la Fira de Tardor, arrencarà a Navàs una altra proposta que té molt bona acceptació: el Navàs T’apassiona, el tast de tapes en què participaran set restaurants del poble. El programa d’actes de la fira es va posar en marxa la setmana passada amb la campanya Fira’t!, amb la participació de 52 establiments, l’objectiu de la qual és fer promoció del comerç i serveis locals, i s’hi podrà participar fins demà.