Junts per Sallent ha mostrat el seu desacord en com l’actual govern d’ERC està duent a terme la urbanització del passatge de les Vinyes, que culmina amb una escala, un fet que considera que dificulta l’accessibilitat en aquest via i el seu entorn. La formació de l’oposició critica que no s’hagi tingut en compte el projecte redactat per l’anterior govern.

El passatge de les Vinyes és un carrer situat entre els carrers Claret i Om, que restava pendent d’urbanitzar i en la legislatura passada l’equip de Junts va redactar un projecte i es va reunir amb els veïns per avançar en la urbanització. Segons la formació, «aquest carrer fins ara acabava amb un pendent important, on sense complir la normativa, permetia que determinats vehicles hi poguessin passar en casos excepcionals, però especialment era apte per a carros de la compra, carretons, motocultors o cotxets infantils, entre altres».

Junts per Sallent assegura que «s’està urbanitzant de forma diferent de com s’havia quedat amb els veïns, i com s’havia planificat a l’anterior legislatura» i diu que «troba del tot incomprensible que s’hagi urbanitzat un carrer amb un final 100% amb escala, sense contemplar cap rampa per cap alternativa d’ús».

El regidor de Junts per Sallent David Saldoni s’ha mostrat «sorprès» i ha manifestat que «fins i tot els veïns reclamaven que hi hagués l’opció d’una rampa, encara que fos amb un alt pendent, que permetés l’accés d’una ambulància o bombers en cas necessari». Segons Saldoni, «des de Junts fa més d’un any que es va demanar una reunió per tal de parlar de les obres que es porten a terme a Sallent, i aquesta reunió encara no s’ha produït». Per això, la formació reclama «poder participar i que s’escolti l’experiència de qui hi ha treballat durant anys en aquests projectes».