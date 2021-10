Les campanes de la basílica de Santa Maria van repicar ahir sonorament a les 12 i 37 minuts del matí per saludar la processó que, sota el cant de El Virolai, posava el punt i final a la cerimònia, de més de dues hores, que investia oficialment el nou abat de Montserrat, Manel Gasch i Hurios. Els turistes presents en aquell moment a les places exteriors es van veure sorpresos, tot i que des de la distància, per una comitiva litúrgica que saludava el nou responsable del ministeri de la comunitat benedictina, ara ja posseïdor de tots els elements que l’identifiquen com a tal.

Amb la basílica amb l’aforament permès ple (400 persones), amb un centenar més seguint-ho des de l’exterior a través de dues grans pantalles, i amb la presència de nombroses autoritats eclesials, socials, polítiques i militars, encapçalades pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, Manel Gasch va rebre ahir al matí la benedicció solemne com a nou abat de Montserrat, responsabilitat que ja està exercint des de mitjan setembre, quan va ser escollit pels membres de la comunitat. Una cerimònia, la de la benedicció abacial, que no es vivia al santuari des de feia dues dècades, ja que l’última va tenir lloc el 13 d’agost del 2000, quan va ser proclamat el predecessor de Gasch en el càrrec, Josep Maria Soler, que l’agost passat va presentar formalment la renúncia al càrrec en complir els 75 anys.

La benedicció va ser conferida per Manuel Nin, monjo de Montserrat i bisbe dels catòlics de tradició bizantina de Grècia. A la cerimònia hi va assistir una nodrida participació dels bisbes de Catalunya i un bon nombre de superiors masculins i femenins, benedictins i cistercencs, entre els quals Gregory J. Polan, abat primat de la Confederació Benedictina; i Guillermo Arboleda, abat president de la Congregació Sublacense-Cassinesa.

Nombroses autoritats

A banda del president de la Generalitat també eren presents a la cerimònia la delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera; la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; la directora general d’Afers Religiosos, Yvonne Griley; la presidenta de la Diputació, Núria Marín; a més de representants del Patronat de la Muntanya de Montserrat, encapçalats pel president de la comissió executiva i expresident del Parlament, Joan Rigol. També hi eren, entre d’altres, el president d’ERC, Oriol Junqueras, el president del Barça, Joan Laporta; i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

Amb els convidats situats a la distància de seguretat pertinent, i amb els integrants de l’Escolania situats en les primeres files, la celebració va estar precedida, en qualitat d’ofrena musical dels Antics Escolans de Montserrat, d’un Preludi Abacial per a orgue, obra expressament composta per Andreu Diport i Feliu sobre la signatura musical G-As-C-H (sol-la bemoll-do-si). Els textos i els cants van ser els propis de la festa dels beats màrtirs (que també se celebrava aquest dimecres, com cada 13 d’octubre), amb intervencions de l’Escolania i la Capella de Música.

Els quatre símbols

Com és tradició, el ritu de benedicció va començar després de l’Evangeli, quan un dels monjos assistents de l’abat elegit es va adreçar al bisbe oficiant i li va demanar que conferís la benedicció. Aquest va oficiar l’homilia, al final de la qual Manel Gasch va fer la promesa de fidelitat al nou ministeri. Després es va prostrar i es van cantar les lletanies del sants. Tot seguit, el bisbe Manel Nin va pronunciar l’extensa oració de benedicció, que l’elegit va escoltar agenollat. A continuació va arribar un dels moments més simbòlics, quan Manel Gasch va rebre els distintius del seu nou ministeri: la Regla de sant Benet, l’anell, la mitra i el bàcul; que signifiquen, respectivament, el mestratge, l’amor esponsal per la comunitat, l’autoritat i la missió de pastor.

El celebrant va acompanyar el nou abat a la càtedra, on va rebre l’abraçada dels bisbes, dels abats i dels monjos de la comunitat de Montserrat. La missa va continuar llavors amb l’eucaristia.

El nou abat va adreçat unes paraules (vegeu pàgina 3) i, com a comiat, el prelat exarca de Grècia, que en tota la celebració va anar revestit dels ornaments pontificals bizantins, va beneir l’assemblea i va donar per acabada la celebració, que es va completar amb la processó de monjos amb el nou abat, sota el cant del Virolai i el repic de campanes de celebració.

L’elecció del nou abat va tenir lloc el 15 de setembre passat en una reunió capitular a la qual van assistir els monjos professos solemnes de la comunitat, presidits per Guillermo Arboleda, abat president de la Congregació Benedictina Sublacense Cassinesa, que el va confirmar en el càrrec.

Aquell mateix dia ja va presidir com a nou abat la pregària de Vespres de la comunitat.

Manel Gasch i Hurios (Barcelona, 1970) és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1993). El 1996 va ingressar al monestir, on va fer la professió monàstica simple el 5 de setembre de 1998 i la solemne el 3 de febrer de 2002. El 23 de juny de 2011 va ser ordenat sacerdot.

El nou abat va començar la formació en teologia a Montserrat, que va completar amb la llicència en Teologia, especialitat dogmàtica, a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (2005). Des de 2005 és professor de teologia a l’Estudi Filosòfic i Teològic de Montserrat.

Des de l’any 2005 al 2010, l’ara abat Manel Gasch va ser prefecte de l’Escolania de Montserrat, i des de 2011 fins a la seva elecció va exercir com a majordom-administrador del monestir.