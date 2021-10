Membres de la PAHC Bages s'han concentrat, aquest dijous al matí, a les portes d'una de les delegacions d'Endesa a Manresa per exigir a la companyia elèctrica que compleixi amb l'acord signat amb la Generalitat i agilitzi els tràmits perquè les famílies vulnerables comptin amb comptadors solidaris.

Segons han manifestat des de la plataforma, malgrat que han fet la sol·licitud per a la seva instal·lació en els vuit blocs que tenen ocupats a la ciutat, el tràmit es troba encallat. El col·lectiu denuncia que viuen amenaçats constantment amb possibles talls de llum als comptadors que tenen punxats.

Abderraman Latrach i Juli Arévalo, que viuen al darrer dels blocs ocupats per la PAHC Bages, al carrer Bambylor, han denunciat que malgrat haver fet la sol·licitud de comptadors socials al bloc, tècnics d'Endesa els hi ha volgut tallar la llum que tenen punxada. Segons han assegurat, va ser un dels veïns que els ho va impedir i va acabar denunciat. Al bloc hi viuen 11 infants. "Ens deixen en una situació de precarietat a moltes famílies", ha lamentat Latrach, tot assegurant que el fet que no compleixin amb "l'acord" els deixa "amb l'única solució de punxar la llum, amb el risc que això comporta".

Segons ha denunciat la PAHC, malgrat que han fet la sol·licitud, cap dels 8 edificis que tenen a la ciutat compta a hores d'ara amb comptadors socials, obligant a les 250 persones que hi viuen a tenir la llum punxada.

El passat mes de març, la Generalitat i Endesa van signar un acord per garantir l'accés universal al subministrament sense la necessitat de disposar d'un títol habilitant, l'únic que calia era un informe de Serveis Socials. Des de la PAHC han assegurat que, malgrat comptar amb la col·laboració dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa en les seves sol·licituds, els tràmits segueixen encallats.

El punt de la protesta

La PAHC ha escollit la seu d'Endesa del polígon Els Dolors per a fer la denúncia en tractar-se del mateix punt on, ara fa cinc anys, es va fer una protesta contra la pobresa energètica després del cas d'una dona gran de Reus que va morir en un incendi poc després que li tallessin l'electricitat. Amb aquest gest la plataforma ha volgut recordar que es tracta d'una vulneració dels drets humans i el risc que pot comportar connectar-se, de forma irregular, al subministrament elèctric.